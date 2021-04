Droits TV – La chaîne L’Equipe récupère les 24 Heures du Mans en clair jusqu’en 2023

Ce matin, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et L’Equipe ont officialisé la signature d’un partenariat de 3 ans. La chaîne L’Equipe devient le nouveau diffuseur en clair des 24 Heures du Mans jusqu’au moins 2023.

Précisons qu’Eurosport reste le diffuseur « payant » des 24 Heures du Mans.

Dans le détail, la chaîne L’Equipe succède au groupe France Télévisions qui diffusait la plus prestigieuse compétition d’endurance depuis de nombreuses années. Outre les 24H, la chaîne L’Equipe diffusera également l’ensemble de la saison du FIA WEC.

Au Mans, @lachainelequipe met en place un dispositif inédit :

📌 50 personnes mobilisées

📌 des envoyés spéciaux au cœur des écuries

📌 des invités en plateau

📌 l'intégralité des courses supports #lequipeAUTO #LEMANS24 — L'ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) April 8, 2021

« En qualité de diffuseur officiel des 24 Heures du Mans, L’Equipe va bénéficier de l’exposition qu’offre la plus grande course d’endurance au monde : 100 millions de téléspectateurs et plus de 250 000 spectateurs ont ainsi suivi la 87e édition des 24 Heures du Mans en 2019 » précise le communiqué. « De son côté, l’ACO va bénéficier de la puissance du groupe numéro un sur le sport en France avec sa chaîne, son journal, son magazine et son site qui draine plus de 3 millions de visiteurs uniques par jour. »

Pour rappel, l’édition 2021 des 24 Heures du Mans a été décalée à la fin août (21 et 22).

« L’Equipe est une marque de référence qui fête cette année ses 75 ans. L’Equipe aujourd’hui, c’est un journal, un magazine, un site, une application, une chaîne, des réseaux sociaux… Elle est une des marques préférées des Français, grâce à la qualité de ses contenus et à l’expertise de ses journalistes et consultants » rappelle Laurent Prud’homme, Directeur Général du Groupe l’Equipe, dans le communiqué. « Notre ambition est que tous les publics se retrouvent sur L’Equipe, qu’ils s’informent grâce à nos journalistes et se divertissent à travers nos contenus qu’ils soient payants, gratuits, écrits, en vidéo ou même audio… Les 24 Heures du Mans en sont une illustration, vous allez pouvoir les vivre sur la chaîne mais aussi revivre la légende de cette course mythique sur tous nos supports. C’est à l’image de ce que doit être L’Equipe demain, une marque globale et incontournable avec de multiples portes d’entrées pour le plus grand nombre. »