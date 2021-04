Tennis – Roland-Garros 2021 repoussé d’une semaine (30 mai au 13 juin)

La Fédération Française de Tennis (FFT) a officialisé jeudi les nouvelles dates de Roland-Garros 2021. Le Grand Chelem parisien est décalé d’une semaine (30 mai – 13 juin) dans l’optique de pouvoir accueillir un maximum de spectateurs dans le respect des conditions sanitaires.

C’était devenu une fatalité ces derniers jours : Roland-Garros allait être reporté… Restait à savoir de combien de jours/mois. Jeudi, le couperet est tombé, le Grand Chelem parisien est décalé d’une semaine et se jouera du 30 mai au 13 juin 2021 alors que les qualifications auront lieu du lundi 24 mai au vendredi 28 mai.

« Avec ces nouvelles dates nous souhaitons faire de Roland-Garros 2021 le symbole de la renaissance. Nous espérons être le premier grand évènement sportif en France à accueillir à nouveau du public, tout en garantissant à chacun la meilleure sécurité sanitaire possible. #RG21 » — Gilles Moretton (@g_moretton) April 8, 2021

Les enjeux autour de ce report étant de « maximiser les chances que le tournoi puisse se jouer devant le plus grand nombre possible de spectateurs », ce qui est économiquement primordial pour l’organisation mais aussi de pouvoir potentiellement bénéficier de la réouverture des restaurants au 1er juin afin d’améliorer l’accueil du public et des VIP Porte d’Auteuil.

« Ce report devrait nous permettre d’optimiser nos chances d’accueillir des spectateurs à Roland-Garros »

« Je me réjouis que la concertation avec les pouvoirs publics, les différentes instances internationales du tennis, nos partenaires et diffuseurs et le travail en cours avec la WTA et l’ATP ait rendu possible le décalage d’une semaine de l’édition 2021 du tournoi de Roland-Garros, et je les en remercie. Ce report va laisser un peu plus de temps à l’amélioration de la situation sanitaire et devrait nous permettre d’optimiser nos chances d’accueillir des spectateurs à Roland-Garros, dans ce stade métamorphosé qui s’étend désormais sur plus de 12 ha. Que ce soit pour les fans, les joueurs mais aussi pour l’ambiance, la présence du public est essentielle au tournoi, premier événement sportif international du printemps », déclare Gilles Moretton, président de la FFT.

Seulement deux semaines entre Roland-Garros et Wimbledon

Ce report va néanmoins bouleverser les circuits masculin et féminin. Trois tournois seront impactés : Stuttgart, ’s-Hertogenbosch et Nottingham.

Surtout, Roland-Garros n’aura jamais été aussi proche de Wimbledon. Seules deux petites semaines vont séparer la finale des Internationaux de France du lancement du Grand chelem londonien, prévu le 28 juin. Ce qui laisse peu de temps aux joueurs pour préparer la saison sur gazon.

C’est aussi un véritable casse-tête de calendrier auquel vont faire face les instances. « L’ATP et la WTA travaillent en concertation avec toutes les parties concernées par ce report afin d’optimiser le calendrier pour les joueurs, les tournois et les fans, avant et après Roland-Garros », révèlent jeudi les deux instances dans un communiqué.