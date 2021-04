Social Media – L’UEFA Champions League se lance sur Tiktok

Dans l’optique de « faire vibrer et divertir le plus grand nombre », et plus précisément la nouvelle génération, l’UEFA Champions League débarque sur TikTok cette semaine. On pourra y découvrir les coulisses des matchs ou encore revivre les grands moments de la compétition.

Opération séduction et stratégique de l’UEFA. L’instance européenne « s’attaque » aux jeunes en débarquant sur la plateforme Tiktok, déjà présente dans 150 pays et 75 langues.

Elle y publiera du contenu à la destination de la nouvelle génération comme des vidéos retraçant les moments emblématiques de la prestigieuse compétition : la volée de Zinédine Zidane, les pas de dans de Ronaldinho ou encore les buts de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi par exemple.

L’UEFA invitera également ses fans à découvrir la Champions League de l’intérieur avec des contenus immersifs filmés en coulisses. Lancé mardi, le compte @ChampionsLeague a déjà atteint les 160 000 abonnés en moins de 24 heures.

TikTok sponsor de l’UEFA Euro 2020

Ce compte TikTok « ChampionsLeague » est le deuxième compte Tiktok lancé par l’UEFA après celui de l’EURO 2020 en février dernier. Ce compte a dépassé les 250 000 abonnés et 23,65 millions de vidéos vues. Pour rappel, le championnat d’Europe et le réseau social ont signé un contrat de partenariat officiel.