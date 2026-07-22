La pépite française ENGO lève 5,1 millions d’euros pour s’imposer dans les lunettes connectées pour sportifs

L’entreprise grenobloise ENGO, spécialisée dans les lunettes connectées pour les sportifs, franchit une nouvelle étape de son développement. Grâce à une levée de fonds de 5,1 millions d’euros, la société entend accélérer l’innovation et concevoir une nouvelle génération de lunettes toujours plus légères, autonomes et intuitives.

La technologie s’invite de plus en plus dans la pratique sportive. Déjà adoptées par de nombreux coureurs, triathlètes, cyclistes et adeptes des sports d’endurance, les lunettes connectées ENGO permettent d’afficher en temps réel les principales données de performance directement dans le champ de vision de l’athlète. Une solution qui évite de consulter sa montre ou son compteur tout en conservant une vision dégagée. Afin de consolider sa position de leader sur ce marché en pleine croissance, l’entreprise iséroise vient de finaliser une levée de fonds de 5,1 millions d’euros.

« Cette opération marque une étape majeure dans le développement de l’entreprise et lui permettra d’accélérer sa croissance », souligne ENGO.

Les lunettes de la marque se distinguent notamment par leur poids inférieur à 40 grammes et une autonomie pouvant atteindre 20 heures, des caractéristiques pensées pour répondre aux exigences des disciplines d’endurance.

Miniaturiser la technologie pour améliorer l’expérience des athlètes

Faire en sorte que l’athlète profite de la technologie… jusqu’à l’oublier. C’est l’ambition affichée par ENGO. « Depuis l’origine d’ENGO, nous poursuivons une vision simple : permettre au sportif de rester concentré sur son effort, pas sur la technologie. Plus nos lunettes deviennent légères, naturelles et intuitives, plus nous nous rapprochons de notre objectif : faire disparaître la technologie au profit de l’expérience sportive », explique Éric Marcellin-Dibon, CEO d’ENGO.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise prévoit d’investir davantage dans les technologies d’affichage ultra-miniaturisées afin de réduire encore le poids de ses produits. La future génération de lunettes intégrera également de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l’expérience utilisateur, sans compromettre le confort ni la simplicité d’utilisation.

Renforcer sa présence à l’international

Au-delà de l’innovation, cette levée de fonds doit permettre à ENGO d’accélérer son développement commercial à l’étranger. « Face aux leaders mondiaux américains, notre ambition est de faire émerger en France une véritable pépite industrielle et technologique dans le domaine des lunettes connectées », affirme l’entreprise.

Cette stratégie s’appuie déjà sur une forte présence internationale. Aujourd’hui, près de 90 % du chiffre d’affaires d’ENGO est réalisé hors de France, dont environ la moitié aux États-Unis, un marché particulièrement dynamique pour les technologies dédiées au sport et à la performance.