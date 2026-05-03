UTMB Group passe à la vitesse supérieure sur sa stratégie de communication. Le leader du trail s’appuie désormais sur LEVELED pour structurer ses relations médias et son influence à l’international.

UTMB Group muscle sa stratégie de visibilité. L’acteur majeur du trail running a choisi l’agence LEVELED (ex Com’Over) pour piloter ses relations médias et ses activations d’influence autour de son circuit UTMB World Series.

Dans le cadre de cette collaboration, l’agence accompagnera le groupe sur un périmètre global, en France comme à l’international. Objectif : structurer la stratégie RP et influence, renforcer la couverture médiatique et valoriser les engagements du circuit, qui compte aujourd’hui plus de 60 événements dans le monde.

LEVELED confirme son positionnement international

Les équipes de LEVELED interviendront notamment sur l’activation de journalistes, créateurs de contenu et partenaires médias, tout au long de l’année. Une mission qui inclut les temps forts du calendrier, à commencer par le HOKA UTMB Mont-Blanc, rendez-vous phare du trail mondial.

« Nous sommes très heureux d’accompagner le groupe dans l’amplification de sa stratégie à l’échelle mondiale », souligne Edouard Menu, directeur associé de l’agence.

Avec ce nouveau contrat, LEVELED confirme son positionnement sur les grands événements sportifs internationaux, aux côtés de références comme le Vendée Globe, les 24 Heures du Mans ou encore la NBA.

De son côté, UTMB Group poursuit la structuration de son écosystème, porté par une discipline en pleine croissance et des communautés toujours plus engagées.

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