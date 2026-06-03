La Fédération française d’athlétisme dévoile U*NXT, une nouvelle marque destinée aux athlètes U18, U20 et U23 pour moderniser la détection et l’expérience de compétition.
La Fédération française d’athlétisme veut séduire une nouvelle génération. Elle a présenté ce mercredi U*NXT, une marque dédiée aux jeunes talents de l’athlétisme français, des catégories U18 à U23.
Pensé comme un véritable territoire d’expression, le projet vise à moderniser la détection, l’accompagnement et la valorisation des futurs champions. Premier rendez-vous dès le 24 juin avec U*NXT Experience, une journée organisée sur le parvis de l’Adidas Arena à Paris. Les participants pourront tester leurs qualités physiques à travers plusieurs ateliers de sprint, détente ou explosivité, sous le regard d’athlètes de l’équipe de France.
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Partenaire titre des France Avenir
La FFA profitera également de cette nouvelle identité pour transformer les traditionnels Championnats de France Avenir. Rebaptisés Championnats de France U*NXT, ils se dérouleront du 16 au 19 juillet à Charléty dans une version plus immersive, mêlant sport, animations, concerts et actions de prévention.
L’ambition est claire : placer les jeunes générations au cœur du développement de l’athlétisme français.
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