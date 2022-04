La plateforme Campsider (articles de sport d’occasion) lève 2 millions d’euros

La semaine dernière, Campsider a annoncé avoir levé 2 millions d’euros pour accroître le développement de sa plateforme dédiée au matériel sportif outdoor d’occasion.

« Grâce à cette levée de fonds de 2 millions d’euros, réalisée auprès de Founders Future et de personnalités du monde de l’outdoor (officiant chez Salomon ou UTMB) et de la tech (Vestiaire Collective, Selency ou Mangopay), Campsider va pouvoir doubler le nombre de ses collaborateurs basés entre Annecy et Paris, procéder à la refonte complète du site, finaliser le lancement de son application et développer ses partenariats » explique le communiqué.

Rapidement, Campsider souhaite référencer plus de 100 000 équipements en ligne. « Afin de muscler ses pôles Marketing, Communication, Opérations et Tech, des recrutements sont prévus pour permettre de doubler les équipes et de passer de 8 à plus de 15 employés dans les 6 prochains mois » ajoute le communiqué.

De quoi permettre à la plateforme de prendre des parts du marché sur un secteur de la revente d’articles de sport qui ne cesse d’intéresser les startups (Sporteed, Everide, Barooders, Kiwiiz, Sportydeal, Trippez,…) et les acteurs déjà bien installés comme Decathlon.