Les joueurs de Clermont Foot auront un maillot « Volcamour » contre le PSG

Ce samedi, le Clermont Foot 63 reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1 Uber Eats.

Pour la majorité des clubs du championnat de France, accueillir le PSG est l’assurance de remplir son stade et de générer des revenus « matchday » records. Affronter le PSG est également l’occasion de bénéficier d’un intérêt médiatique et d’une visibilité accrue. De quoi ravir les principaux sponsors des clubs.

Samedi soir (le match est diffusé à 21h sur CANAL+ Décalé), les joueurs du Clermont Foot 63 porteront ainsi un maillot floqué du logo « Volcamour » représentant la candidature de Clermont-Ferrand et du Massif Central au titre de Capitale européenne de la Culture pour 2028. « Le dossier sera déposé cette année. Je suis très heureux que ce projet mobilise tous les acteurs du territoire. Le soutien du Clermont-Foot 63 est précieux. Merci au staff et aux joueurs pour cette superbe initiative ! » précise Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont Auvergne Métropole, sur le site officiel du club.

Dans le détail, le logo du volcan en éruption représentant la candidature prend la place du logo de la ville de Clermont-Ferrand qui est situé en dessous de celui du Crédit Mutuel le reste de la saison.

Le club désactive des abonnements pour revente illégales de places

Ajoutons que pour ce match, le club a annoncé que plusieurs abonnés tentaient de revendre à prix fort leur place de match contre le PSG, jusqu’à 300 euros la place. Clermont Foot a ainsi décidé de désactiver les abonnements concernés pour le match de samedi pour sanctionner la violation des conditions générales de vente auxquelles souscrivent les abonnés comme les acheteurs de billet pour un match.