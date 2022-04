Les fans vont pouvoir attribuer 3 bonus financiers versés en bitcoin aux combattants lors de chaque soirée UFC

Partenaire de l’UFC depuis quelques mois, la plateforme crypto.com active son partenariat avec l’organisation de Mixed Martial Arts en lançant un nouveau bonus financier qui récompensera les combattants en bitcoin.

Dans le détail, ce sont les fans qui vont pouvoir attribuer 3 bonus lors de chaque soirée UFC. Un dispositif qui permet d’engager la communauté UFC autour des soirées et des combats.

Ce nouveau « Fan Bonus » offrira un total 60 000 dollars en bitcoin (BTC) aux trois meilleurs combattants qui seront élus par les fans.

Le premier empochera 30 000$, le second 20 000$ et le troisième 10 000$. De quoi récompenser les athlètes qui auront réussi à se démarquer auprès d’une audience prête à participer aux votes. Reste à savoir comment est encadré et controlé le dispositif qui in fine verse une dotation financière aux athlètes.

« Nous sommes ravis de créer des expériences encore plus innovantes et engageantes à mesure que notre partenariat se poursuit. » explique Steven Kalifowitz, directeur marketing de Crypto.com, dans un communiqué.

« Crypto.com est partenaire de l’UFC depuis moins d’un an et je peux vous dire qu’ils sont déjà l’un des meilleurs que nous ayons jamais eu », ajoute le président de l’UFC, Dana White. « Ils nous proposent constamment de nouvelles idées sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble. Ce nouveau Fan Bonus of the Night est un moyen formidable d’impliquer davantage les fans autour de nos événements tout en récompensant les combattants pour leurs performances »

Ce dispositif fera ces débuts ce week-end à l’occasion de l’UFC 273 Volkanovski vs The Korean organisé à Jacksonville en Floride.

