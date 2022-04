Une seconde édition et un nouveau partenaire-titre pour la Padel Business League

Début avril, la première édition de la Padel Business League s’est achevée lors d’une phase finale disputée à Lyon sur deux jours.

Organisé par la société Twenty by Ten, le tournoi a permis à des dizaines d’entreprises de jouer quelques 500 matchs de padel lors de la phase de qualifications. Un championnat dédié et organisé dans une quinzaine de clubs partout en France pendant plusieurs mois.

A l’issue de cette première phase, une vingtaine d’équipes ont pu participer à la phase finale au club Esprit Padel situé à Saint-Priest à proximité de la ville de Lyon. Pour ce week-end, l’organisation avait mis les petits plats dans les grands en prenant en charge l’accueil sur place des joueurs pendant 2 jours !

« Faire en sorte que les différentes entreprises se rencontrent, partagent des moments sympas et créent des liens »

« On a encore des étoiles plein les yeux, c’était fou ! » nous précise Michael Kuzaj, fondateur de la Padel Business League. « C’est un aboutissement de voir toutes ces équipes venues des 4 coins de la France. On sent que les équipes se sont bien préparées et qu’elles avaient envie de gagner ! Le but était aussi de faire en sorte que les différentes entreprises se rencontrent, partagent des moments sympas et créent des liens… On en a même plusieurs qui sont sortis faire la fête toute la nuit ensemble ! On a mis les bouchées double pour mettre tout le monde dans le miel : Hôtel 4 étoiles à deux pas du club, repas préparés par le chef, balles neuves à chaque match… Tout était pris en charge par l’organisation de A à Z, et la réussite d’un évènement se mesure à la satisfaction des participants et de l’organisation… Et sur ce point là, les retours sont unanimes, tout le monde a passé un week-end de folie ! »

Une seconde édition et un nouveau sponsor-titre

Fort de cette réussite, l’équipe de Twenty by Ten a annoncé l’organisation d’une seconde édition et vise les 200 entreprises.

Côté sponsors, la seconde édition de la Padel Business League accueille un nouveau sponsor-titre avec UFF (gestion de patrimoine) qui succède à MPPI (matériaux).

Les autres partenaires de cette première phase finale étaient Monday Box (encas healthy et gourmands), WLF (vente en ligne de chaussettes anti-dérapantes), Hyperice (appareils de récupération) et Dunlop qui devient le partenaire balles officiel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Padel Business League by MPPI (@padel_business_league_by_uff)

A lire également