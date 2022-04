Média – RMC Sport lance sa chaîne Twitch et diffusera des évènements en direct (football, MMA,…)

La semaine dernière, RMC Sport a annoncé le lancement de sa chaîne sur Twitch. Des matchs de football et de MMA seront diffusés gratuitement.

Le tout premier match diffusé jeudi dernier en direct a été « Feyenoord v Slavia Prague » en Europa Conference League suivi de « Braga v Rangers » en Europa League. Un pic à 8 100 viewers simultanés a été enregistré lors de cette première soirée.

En parallèle à la diffusion d’évènements sportifs en direct, la chaîne Twitch proposera des événements ainsi qu’une quotidienne de sport en streaming.

« Précurseur et pionnier, le groupe ALTICE MEDIA lance une nouvelle étape de sa conquête digitale en s’associant avec un acteur majeur du monde numérique. Ce projet s’inscrit dans notre volonté de proposer une nouvelle dimension de nos contenus. La plateforme Twitch est idéalement complémentaire de nos offres radio, TV payante, TV en clair et digitale, et répond aux usages des nouveaux publics » explique Arthur Dreyfuss, président-directeur général Altice Media, dans un communiqué.

L’occasion pour RMC Sport de valoriser son offre payante auprès des utilisateurs et habitués de Twitch. « Nous sommes ravis de soutenir RMC Sport dans le lancement de leur chaîne Twitch. Twitch est une communauté mondiale de superfans qui se réunissent chaque jour pour participer et interagir en direct autour de leurs passions. Nous sommes ravis de voir RMC se développer et accéder à un nouveau public sur Twitch au travers de différents formats de talk shows sportifs exclusifs et interactifs, qui incluront également des matchs en direct pour le plus grand plaisir de leur communauté. » ajoute Farhan Ahmed, Strategic Partnerships Director chez Twitch.

