Tennis – Le prize money, les sponsors, le prix des places et les diffuseurs du Rolex Monte-Carlo Masters 2022

Cette semaine, la Principauté de Monaco accueille le gratin du tennis masculin avec le Rolex Monte-Carlo Masters 2022.

Jusqu’au 17 avril 2022, le tournoi organisé par la Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis (S.M.E.T.T.) se déroule sur les terrains du Monte-Carlo Country Club.

Pour le premier Masters 1000 de la saison sur terre-battue, le tournoi propose un plateau relevé avec les présences de Novak Djokovic, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz,… Deux joueurs du TOP 5 ATP seront toutefois absents : Daniil Medvedev et Rafael Nadal.

Le tournoi sera également attractif avec les présences de Stan Wawrinka ou encore de Jo-Wilfried Tsonga qui a récemment annoncé mettre fin à sa carrière de joueur dans quelques semaines à Roland-Garros.

Le détail du Prize Money Rolex Monte-Carlo 2022

Concernant la dotation financière, les montants distribués aux joueurs dans le tableau de simples retrouvent un niveau proche de ceux d’avant la crise sanitaire. Pour cette édition 2022, le vainqueur du tournoi de Monaco empochera un chèque de 836 335 euros. En 2019, Fabio Fognini avait soulevé le trophée et empoché 958 055€.

Vainqueur : 836 335€

Finaliste : 456 720€

1/2 finale : 249 740€

1/4 finale : 136 225€

3e tour : 72 865€

2e tour : 39 070€

1er tour : 21 650€

Les sponsors du Rolex Monte-Carlo Masters 2022

Cette année, Rolex est de nouveau le sponsor-titre du tournoi monégasque. Un contrat de Naming qui a récemment été reconduit pour les 10 prochaines années.

De son côté, BNP Paribas a également prolongé son contrat avec le tournoi pour 3 années supplémentaires.

Pour cette édition 2022, le Masters 1000 accueille 3 nouveaux partenaires avec Generali, Maserati et Replay.

La marque automobile italienne, en plus de transporter les joueurs et les invités, expose deux modèles sur le site du tournoi avec le SUV Maserati Grecale (version Trofeo de couleur Giallo Corse) et la Maserati MC20 Fuoriserie spéciale dans le Village VIP.

Les autres partenaires et sponsors du Rolex Monte-Carlo Masters 2022 sont Emirates, Sergio Tacchini, Monte Carlo Société des Bains de mer, Adecco, Dunlop, Malongo, Onet, Valmora, Monaco Telecom, Monte Carlo Bay Hotel & Resort, Algiz, la Verrerie de Biot, Nice-Matin, Radio Monte Carlo, NRJ, Riviera Radio, Radio Monaco et Tennis Magazine.

TV – Un tournoi diffusé sur Eurosport

En France, le Rolex Monte-Carlo Masters 2022 est à suivre en direct et en intégralité sur l’ensemble des plateformes d’Eurosport du 10 au 17 avril.

L’équipe éditoriale sera composée de Justine Henin, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin, Eric Deblicker, Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Bihel, Géraldine Weber, Romain Bouchenot, Anne Boyer et Olivier Canton.

Ticketing – Le prix des billets du Rolex Monte-Carlo Masters 2022

Concernant l’offre billetterie, le grand public pourra acheter des tickets pour le tournoi à partir de 39 euros cette semaine pour être sur le court principal Rainier III. Pour la journée de dimanche et la finale, le prix le plus bas est de 75 euros.

Des prix qui s’envolent évidemment pour la partie hospitalités VIP. Certaines loges privatives situées en bordure du Court Rainier III sont proposées à plus de 20 000 euros pour 9 jours (10 places/jour).

D’autres prestations VIP sont également proposées avec la vente de nombreux packs à la journée ou sur plusieurs jours incluant place et déjeuner gastronomique.