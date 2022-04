Golf – Scottie Scheffler remporte le Masters d’Augusta 2022 et un prize money de 2,7 millions de dollars

Dimanche, le golfeur Scottie Scheffler a remporté le Masters d’Augusta 2022 en devançant Rory McIlroy avec trois coups d’avance.

Grâce à ce succès, Scottie Scheffler va empocher un prize money de 2,7 millions de dollars. Un record pour un vainqueur de la « Green Jacket ».

Second, Rory McIlroy va toucher 1,62M$. Derrière, Cameron Smith et Shane Lowry qui terminent à la 3e place ex aequo vont repartir avec 870 000$ chacun.

Pour son retour à la compétition salué notamment par Nike, Tiger Woods termine lui à la 47e place (+13) et va empocher un chèque de 43 500 dollars.

The newest owner of a Green Jacket 🤝pic.twitter.com/C2SrDVlmxp — PGA TOUR (@PGATOUR) April 10, 2022

L’année dernière (2021), le japonais Hideki Matsuyama avait lui empoché un chèque de 2,07 millions de dollars, en plus de la célèbre veste verte.

Les sponsors de Scottie Scheffler

Les principaux partenaires de Scottie Scheffler sont Nike, Veritex Bank, Titleist, TaylorMade Golf ou encore Netjets.

Des sponsors qui ont célébré ce titre sur les réseaux sociaux et qui verseront au golfeur une prime de performance en fonction des contrats signés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nike Golf (@nikegolf)