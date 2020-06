Cyclisme – A.S.O et Zwift vont animer le mois de juillet avec un Tour de France virtuel 2020

Malgré le report du Tour de France 2020 en septembre prochain, Amaury Sport Organisation (A.S.O.) a décidé de rythmer le mois de juillet en organisant pour la première fois un Tour de France Virtuel en partenariat avec Zwift.

Lors des 3 premiers week-end de juillet 2020, des courses professionnelles hommes et femmes se dérouleront dans le cadre d’étapes virtuelles. « Pour accompagner le développement considérable de la pratique du vélo à domicile ces derniers mois, les cyclistes amateurs du monde entier auront également l’occasion de se frotter durant les mêmes weekends à l’Étape du Tour de France Virtuelle » précise le communiqué.

Au total, 23 équipes masculines et 16 équipes féminines participeront à cet évènement qui vise à lever des fonds au profit d’associations (Emmaüs, Secours populaire français, Jeugdfonds Sport & Culture, BiJeWa et Qhubeka).

Les fans auront l’occasion de suivre sur l’application de cyclisme indoor Zwift ou sur les médias partenaires (France TV Sport en France) des coureurs et coureuses comme Egan Bernal, Geraint Thomas, Christopher Froome, Julian Alaphilippe, Richie Porte, Greg Van Avermaet, Mathieu Van der Poel, Nairo Quintana, Mads Pedersen, Warren Barguil, Romain Bardet, Chloé Dygert, Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Marianne Vos, Coryn Rivera, Marta Bastianelli, Lisa Brennauer, Kirsten Wild, Elisa Balsamo, Tiffany Cromwell…

Le coup d’envoi de ce spectacle sportif virtuel sera donné ce samedi 4 juillet. Le Tour de France Virtuel se déroulera en six étapes d’environ une heure chacune. « Je n’imagine pas un mois de juillet sans cyclisme », ajoute Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France. « Avec le Tour de France Virtuel, largement diffusé par les chaînes de télévision, les championnes, les champions et leurs fans vont occuper le terrain laissé vacant par le Tour qui retrouvera son public à Nice le 29 août prochain. Le Tour Virtuel c’est la technologie au service d’une passion et de la cause du vélo pour tous ».

Une exposition supplémentaire donc pour les marques partenaires du Tour de France, notamment celles associées aux maillots jaune (LCL), vert (Skoda), à pois (E.Leclerc) et blanc (Krys). Le visuel ci-dessous donne-t-il un aperçu des maillots conçus (col noir) par le coq sportif qui seront portés lors du « vrai » Tour de France 2020 ?

Les équipes n’étant pas tenues d’aligner les mêmes coureurs sur toutes les étapes, le Maillot Jaune, le maillot vert, le maillot à pois et le maillot blanc pourront changer d’épaules au sein de la formation qui le détient. À l’issue du Tour de France Virtuel, le cumul de tous les points gagnés lors de la compétition permettra de désigner la meilleure équipe toutes catégories confondues. Par ailleurs, au terme de chaque étape, un coureur recevra le titre du cycliste le plus combatif décerné par la communauté sur Twitter.

Les 6 étapes du Tour de France Virtuel 2020 :

● Samedi 4 juillet, étape 1 : Nice, 36,4 km (4 x 9,1 km, étape de montagne)

● Dimanche 5 juillet, étape 2 : Nice, 29,5 km (682 m de dénivelé positif, étape de montagne)

● Samedi 11 juillet, étape 3 : Nord-Est de la France, 48 km (étape sur le plat)

● Dimanche 12 juillet, étape 4 : Sud-Ouest de la France, 45,8 km (2 x 22,9 km, étape vallonnée)

● Samedi 18 juillet, étape 5 : Étape de montagne, 22,9 km (arrivée au Chalet-Reynard)

● Dimanche 19 juillet, étape 6 : Paris Champs-Elysées, 42,8 km (6 tours du circuit)

Les 3 étapes de l’Étape du Tour de France Virtuelle (16 sessions ouvertes au public et organisées chaque week-end) :

● 4 et 5 juillet, Étape 1 : Nice, 29,5 km (682 m de dénivelé, étape de montagne)

● 11 et 12 juillet, Étape 2 : Sud-Ouest de la France, 45,8 km (2 x 22,9 km, étape vallonnée)

● 18 et 19 juillet, Étape 3 : Étape de montagne, (22,9 km, arrivée au Chalet-Reynard)

Les diffuseurs du Tour de France 2020 Virtuel

Worldwide:

GCN App

Zwift.com

Europe:

Pan-Europe (incl UK): Eurosport & GCN

Denmark: TV2 Sport

Norway: TV2 Sport/TV2 Sumo

France: FranceTVSport

Belgium Walloon: RTBF

Belgium Flemish: VRT

Netherlands: NOS

Portugal: RTP2

Spain: Teledeports

Sub-Saharan Africa: Supersport

Americas:

USA: NBCSN

Canada: FloBikes

Asia Pacific:

Australia: SBS

Japan: J Sports

China: Zhibo.tv

New Zealand: SKY Sport

Pan-Asia-Pacific: EurosportAsia & GCN