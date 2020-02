eSport – 250 000$ offerts au vainqueur du tournoi NBA 2K20 en marge du All Star Game de Chicago

En marge du week-end du All Star Game NBA, Chicago a accueilli cette nuit la finale du tournoi eSport NBA 2K20 « My Team ».

Disputé au meilleur de 3 manches sur Xbox One, la finale a été remportée par Jomar Varela-Escapa (JOMAR-12PR). Ce dernier empoche un chèque de 250 000 dollars.

Un évènement qui était diffusé sur Twitter, Facebook et Twitch. Au total, près d’un million de joueurs se sont inscrits aux qualifications de ce tournoi eSport.

Notons que les deux finalistes vont prolonger leur présence à Chicago puisqu’ils ont reçu des billets pour le NBA All-Star Game.

We are live in Chicago, at NBA All-Star 2020 to see who's taking home the grand prize of $250,000! https://t.co/b95zX9iu5t

— NBA 2K20 MyTEAM (@NBA2K_MyTEAM) February 13, 2020