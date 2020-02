FOX affine l’audience TV du Super Bowl 2020 avec les chiffres « out-of-market »

Diffusé cette année sur le réseau FOX aux Etats-Unis, le Super Bowl 2020 remporté par les Chiefs a généré une fois de plus l’audience la plus importante de l’année outre-atlantique.

Dans le détail, FOX a enregistré une audience moyenne de 100,4 millions de téléspectateurs, un chiffre légèrement en hausse par rapport au Big Game 2018 diffusé sur CBS qui avait enregistré la pire audience de l’évènement NFL depuis 2008 selon les chiffres de Nielsen. En ajoutant les chiffres d’audiences TV de la chaîne FOX Deportes (canal hispanique) et le digital (FOX, NFL, Verizon…), l’audience moyenne à 102,1 millions de téléspectateurs.

+13% avec l’audience hors-domicile

Hier, FOX a affiné ses chiffres concernant la diffusion du Super Bowl 2020 en communiquant l’audience mesurée « out-of-home », comprenez le hors-domicile avec les bars et autres lieux diffusant la rencontre. Au total et selon Nielsen, le Super Bowl a été suivi par 113,42 millions d’américains sur la FOX, soit 13% de plus grâce au hors-domicile. De quoi ravir un peu plus les annonceurs qui ont déboursé jusqu’à 5,6 millions de dollars les 30 secondes de publicité.

En France, Médiamétrie a récemment annoncé qu’il allait mesurer l’audience des programmes télévisés regardés en dehors du domicile à partir de la fin du mois de mars pour « avoir une vision plus exhaustive du succès d’un programme ».