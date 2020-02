L’AS Monaco recrute deux nouveaux Directeurs Marketing et Commercial avec Markus Breglec et Tyson Henly

Hier, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée de nouveaux collaborateurs aux postes de Directeur Marketing et Directeur Commercial.

Poste nouvellement créé, Markus Breglec prend la Direction Marketing et aura pour mission de définir et piloter la stratégie marketing, digitale et communication du club monégasque. Par le passé, l’allemand a exercé des fonctions chez Nike, adidas, Sony puis chez HTC (vice-président en charge du marketing et des sponsors) où il a notamment géré le partenariat avec l’UEFA Champions League. Ces 3 dernières années, Markus Breglec était le Directeur Marketing et des médias de Liverpool.

De son côté, Tyson Henly, nouveau Directeur Commercial, mènera et développera la stratégie commerciale de l’AS Monaco. L’anglais a également une forte expérience : Omnicom, WPP ou encore un poste de directeur du sponsoring de l’UEFA et à Team Marketing.

Cette saison, les principaux partenaires commerciaux de l’AS Monaco sont Kappa (de retour cette saison), Fedcom, Afflelou, Hankook, Mutuelles du Soleil, Triangle Intérim, ParionsSport (FDJ) ou encore Konami.