Après plusieurs départs à l’étranger ces dernières années, le Tour de France reviendra en France pour son Grand Départ 2028 avec un lancement depuis Reims.

Le Tour de France 2028 s’élancera de Reims. Amaury Sport Organisation (ASO) a officialisé ce lundi le choix de la ville champenoise pour accueillir le Grand Départ de la 115e édition de la Grande Boucle.

Après plusieurs départs à l’étranger ces dernières années – Copenhague en 2022, Bilbao en 2023, Florence en 2024, Barcelone en 2026 puis Édimbourg en 2027 – le Tour reviendra donc en France pour lancer son édition 2028.

Les quatre premières étapes se dérouleront dans la région Grand Est avec des passages annoncés par Épernay, Metz, Thionville, Verdun et Charleville-Mézières. Le parcours détaillé n’a toutefois pas encore été dévoilé.

Un Tour avancé à cause des JO de Los Angeles

« On avait deux très belles candidatures. Ça se joue sur la nécessité pour nous d’avoir régulièrement des grands départs en France », a expliqué Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

Le Luxembourg, également candidat, devrait malgré tout accueillir un « passage marquant » lors de cette édition 2028.

Le calendrier sera également avancé en raison des Jeux olympiques de Los Angeles. Le Tour partira dès le 24 juin pour une arrivée prévue le 16 juillet à Paris.

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