Le M24, musée du sport automobile du Mans, rouvre ses portes avec de larges ambitions

Après près d’un an de rénovation, le M24 accueille de nouveau le public. Avec une collection enrichie et plus diversifiée, le musée affiche clairement son ambition : faire « le plus beau musée du sport automobile dans le monde ».

Le Mans ne célèbre plus seulement une course mythique : la ville possède désormais un musée à la hauteur de sa légende. Ce jeudi 28 mai, les 24 Heures du Mans passent à la vitesse supérieure avec l’inauguration du nouveau M24. Entièrement repensé après près d’un an de travaux, le musée dédié à la mythique course mancelle et au sport automobile change de dimension.

Le circuit des 24H du Mans, monument préféré des Français 2024, disposait déjà de son musée. Mais en moins d’un an, celui-ci a connu une profonde transformation. Plus grand, plus immersif et plus ambitieux, il entend désormais s’imposer comme une référence mondiale du genre.

Un musée agrandi et modernisé

Dans son nouvel écrin de 8 600 m², le musée M24 s’est doté d’une collection particulièrement riche. Grâce aux collections réunies de l’Automobile Club de l’Ouest et de Richard Mille, pas moins de 197 œuvres sont désormais exposées aux visiteurs. Parmi elles, 48 voitures d’endurance retracent l’histoire du sport automobile et de la mythique course mancelle.

« Le projet M24 affirme une identité architecturale forte, directement inspirée de l’aérodynamisme, de la vitesse et de l’émotion propres à l’univers de la course automobile, et plus particulièrement à l’esprit des prototypes engagés aux 24 Heures du Mans », souligne l’architecte Frédéric Audevard.

« Avec ce musée, on a essayé de raconter l’histoire des 24H du Mans un peu comme s’égraine la semaine de la course », explique Fabrice Bourrigaud, directeur du musée. L’expérience débute ainsi par le pesage, premier moment de découverte des voitures dans le centre-ville du Mans, avant de s’achever par la remise des prix, dernier temps fort du parcours dans une salle dédiée à la course d’endurance. Entre les deux, plusieurs espaces thématiques plongent les visiteurs dans les moments emblématiques de l’épreuve : le départ, les stands ou encore la conduite de nuit, si caractéristique d’une course de 24 heures.

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D’autres salles mettent également en lumière le sport automobile sous toutes ses formes. Un atelier visible du public a été aménagé au sein du musée afin de permettre la restauration, voire les essais, de certains véhicules. Le M24 n’oublie pas non plus la moto, avec plusieurs pièces de collection exposées, ainsi qu’un espace consacré aux expositions temporaires.

Si le M24 se veut un véritable musée, avec ses œuvres d’art mécaniques exposées comme des tableaux ou des sculptures, il revendique aussi sa singularité. « Elles peuvent directement prendre vie. La quasi totalité de nos oeuvres sont toutes fonctionnelles et l’idée c’est de les remettre sur un circuit lors d’evenemnts ».

Entre pièces centenaires, Formule 1 et voitures de rallye

Déambuler entre la Tracta Gephi de 1928, la Porsche 917 LH de 1971 ou encore la Toyota TS050 de 2020 permet de mesurer l’évolution des voitures d’endurance au fil des décennies. De nombreux constructeurs, de toutes générations et de plusieurs pays, sont représentés.

La Scuderia Ferrari occupe une place importante dans les différentes salles du musée. « Il y aura plus de Ferrari de collection, qui racontent des histoires, qu’il y en a dans le musée Ferrari à Maranello », affirme Fabrice Bourrigaud.

« Faire du M24, le plus beau musée du sport automobile dans le monde », Fabrice Bourrigaud, directeur du M24

Si les voitures d’endurance occupent une place centrale, le M24 se présente néanmoins comme « un musée de l’automobile dans son entièreté ». Seize Formule 1 rejoignent ainsi la collection, parmi lesquelles la F2002 de Michael Schumacher. Le rallye et l’IndyCar sont également représentés.

Lewis Hamilton comme parrain du nouveau musée du sport auto

Avec cette ouverture à d’autres disciplines du sport automobile, le musée souhaite désormais s’inscrire dans une dimension plus large. Pour représenter le M24, les organisateurs ont fait appel à un parrain de prestige : Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a été séduit par le résultat de cette transformation.

« Ce qui a été construit ici dépasse largement le cadre d’un musée de l’automobile. Le M24 est un lieu de référence, un espace qui raconte les histoires des courses, des femmes et des hommes, mais aussi des technologies qui ont donné aux 24 Heures du Mans et à l’ensemble des sports mécaniques ce statut si particulier », Lewis Hamilton, parrain du musée

« Le M24 réunit une collection exceptionnelle de voitures et d’objets, avec notamment un nombre de modèles de Formule 1 que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Ces modèles, aux côtés de nombreuses autres voitures de légende, font de ce musée un site véritablement unique », a-t-il partagé à l’issue de sa visite.

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300 000 visiteurs espérés par an

Avec ce nouveau musée, Le Mans souhaite poursuivre son développement touristique. Le premier objectif est de dépasser les 200 000 visiteurs par an, avant d’atteindre, à terme, les 300 000 visiteurs annuels.

Le premier grand temps fort du nouveau musée ne devrait pas tarder. Avec le week-end des 24 Heures du Mans, du 12 au 14 juin prochains, les premiers jours d’ouverture s’annoncent particulièrement fréquentés. Les détenteurs d’un billet week-end pourront accéder au musée afin de découvrir cette riche collection automobile ou raviver certains souvenirs. Pour les autres visiteurs, il faudra débourser 20 euros afin d’accéder aux collections du musée.