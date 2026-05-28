Une étude Ipsos bva révèle qu’un Français sur deux prévoit de suivre la Coupe du monde 2026. Mais l’enthousiasme reste encore mesuré à quelques semaines du tournoi.

À moins de trois semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’intérêt des Français pour la compétition est bien réel… sans être encore totalement euphorique. Selon une étude Ipsos bva publiée ce jeudi, un Français sur deux prévoit de suivre le Mondial l’été prochain.

12% des français « très impatients »

Dans le détail, 23 % des personnes interrogées expliquent vouloir suivre la compétition par véritable passion pour le football, tandis que 27 % évoquent davantage la curiosité ou l’ambiance autour de l’événement. Mais l’impatience reste encore limitée : seuls 12 % des Français se disent « très impatients » avant le tournoi, quand 22 % se déclarent « plutôt impatients ». À l’inverse, 66 % ne ressentent pas encore de véritable excitation à l’approche de la compétition.

Malgré cette prudence, les Bleus conservent un statut de grands favoris dans l’esprit des amateurs de football français. Parmi eux, 38 % imaginent l’équipe de Didier Deschamps décrocher une troisième étoile mondiale en 2026. L’Espagne (11 %) et le Brésil (6 %) complètent le podium des favoris.

Jusqu’où iront les Bleus ?

Concernant le parcours des Bleus, les projections restent relativement équilibrées : 18 % des sondés voient la France atteindre la finale, 18 % une demi-finale et 16 % un quart de finale. Seuls 3 % imaginent une élimination dès la phase de groupes.

L’étude confirme également la forte dynamique autour du PSG avant la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Parmi les Français ayant un avis, 74 % croient à une victoire parisienne. Ousmane Dembélé apparaît comme la figure forte du club et le principal favori des Français pour le Ballon d’Or.

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