La Ligue nationale de handball change de nom. À partir du 1er juillet 2026, la Starligue deviendra la Daikin StarLigue dans le cadre d’un partenariat signé pour cinq saisons.

Le handball français accueille un nouveau partenaire majeur. La Ligue nationale de handball et Daikin ont officialisé ce mercredi 27 mai un accord de naming de cinq saisons autour de la Starligue.

À compter du 1er juillet 2026, le championnat de France masculin de première division sera rebaptisé « Daikin StarLigue ». Un accord important pour la LNH, qui poursuit la valorisation commerciale de sa compétition phare après avoir récemment prolongé son partenariat avec beIN SPORTS jusqu’en 2031 et signé Konica Minolta.

Largre dispositif d’activations à venir

Spécialiste mondial des solutions de chauffage, climatisation et pompes à chaleur, Daikin entend profiter de cette visibilité pour renforcer sa présence auprès du grand public et des territoires. La filiale française du groupe japonais, basée à Nanterre depuis 1993, compte aujourd’hui 13 agences commerciales et plusieurs plateformes techniques et centres de formation répartis dans toute la France.

Au-delà du naming, les deux parties annoncent un large dispositif d’activations qui sera déployé au plus près des clubs, des partenaires et des supporters. La LNH et Daikin mettent notamment en avant des valeurs communes autour de l’esprit d’équipe, de la performance collective, de l’innovation et de la proximité.

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« Franchir une nouvelle étape »

« Nous sommes ravis d’accueillir Daikin comme namer de la StarLigue », explique Fabrice Boutet, président de la LNH. « Nous sommes convaincus que l’engagement de Daikin contribuera à franchir une nouvelle étape dans le développement du handball professionnel. »

« Notre projet ne se limite pas à apposer notre nom sur un championnat », ajoute Philip Brangers, président de Daikin Airconditioning France. « Nous souhaitons apporter un nouvel air à la StarLigue, marqué par l’engagement collectif, la proximité et l’envie d’aller plus loin. »

L’opération a été accompagnée par l’agence Hopscotch Sport.

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