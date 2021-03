La startup française ArtDesignStory séduit la planète sport avec ses oeuvres mêlant art et technologie

Cette semaine, la Fondation Alice Milliat a offert au CNOSF un tableau connecté réunissant les 96 championnes olympiques et paralympiques françaises de l’histoire à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme.

Derrière ce goodies technologique, on retrouve la startup française ArtDesignStory. En quelques années, le concept mêlant art et technologie a rapidement séduit l’univers du sport. Neymar JR, Pelé ou encore Javier Pastore se sont laissés séduire par ces oeuvres qui prennent vie à travers des vidéos.

Un concept connecté qui peut répondre notamment aux besoins des clubs professionnels et autres évènements sportifs. Côté tarifs, le tableau connecté de la société française est proposé à partir de 1250€.

Pour l’oeuvre hommage à Alice Milliat, dont 3 exemplaires ont également été fabriqués pour le Ministère des Sports, la Mairie de Paris et la Mairie de Nantes, une Fan Art Zone est disponible sur le site Milliat.fanartzone.com invitant les internautes à enregistrer eux aussi un message.

« Nous lançons une première levée de fonds à partir d’avril qui va nous aider à développer un nouveau concept basé sur l’utilisation de la réalité augmentée »

« ArtDesignStory a bénéficié de l’effet confinement en proposant une œuvre connectée permettant de rapprocher les gens. Les commandes explosent depuis deux ans. Nous avons livré plus de 500 clients BtoB et BtoVIP sur les six continents, et sommes actuellement en contact avec de nombreux organisateurs et marques internationales » explique Cyril Nardon, Fondateur & CEO ArtDesignStory, dans un communiqué. « Nous lançons une première levée de fonds à partir d’avril qui va nous aider à développer un nouveau concept basé sur l’utilisation de la réalité augmentée qui permettra de réaliser des EXP-AR-IENCES. Vous pourrez transformer vos écrans en musée depuis votre club, installer chez vous le musée de Pelé, ou même un popup-AR store éphémère pour développer le merchandising dans le salon de vos fans ! »