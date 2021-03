Naming – Asics nouveau partenaire-titre de la SaintéLyon qui devient « Asics SaintéLyon »

Aujourd’hui, Asics a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la SaintéLyon, doyenne des courses d’ultra en France.

Dans le cadre de cet accord, Asics devient partenaire-titre de la course rebaptisée « Asics SaintéLyon ».

Un contrat de Naming de 3 ans qui est une première pour l’évènement organisé par la société Extra Sports. Chaque année, environ 17 000 personnes participent à la SaintéLyon et ses différents formats pour relier Saint-Etienne à Lyon, en solo ou en relais (13km, 23km, 45km, 78 km et 154km).

« Ce partenariat était une évidence », explique Arnaud Leroux, directeur marketing Asics France dans un communiqué. « Dans notre politique de développement de l’activité trail, il nous manquait la présence dans un événement emblématique de la discipline ».

« Une réelle opportunité de sécuriser notre organisation et de continuer à grandir »

« Nous sommes très fiers de ce partenariat » ajoute Baptiste Guillot, Directeur Commercial d’Extra Sports. « Dans le contexte actuel, l’association d’une marque comme Asics avec la SaintéLyon est un précieux gage de confiance mutuelle. Asics est une marque référence et ce partenariat est une réelle opportunité de sécuriser notre organisation et de continuer à grandir. Il doit nous permettre d’initier des activations qui renforceront l’expérience participant ainsi que la notoriété de la manifestation en France et à l’étranger ».

Outre la visibilité apportée par le Naming, Asics activera son partenariat avec la course en apportant de nombreux conseils aux participants pour leur préparation. L’équipementier fera notamment appel au Champion du monde de trail en 2009, Thomas Lorblanchet.

Reste à savoir si les médias et la communauté de la SaintéLyon s’approprieront le nouveau nom de l’épreuve qu’il faut désormais appeler « Asics SaintéLyon ».