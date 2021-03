Jeux Olympiques – Pour la 1ère fois, vous pouvez voter pour le logo d’une olympiade, celui de Milano Cortina 2026

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, le public va pouvoir choisir le logo d’une olympiade, celui des JO d’hiver 2026 de Milano Cortina en Italie.

Sur le site www.milanocortina2026.org, vous pouvez voter entre deux logos présélectionnés. Les deux emblèmes baptisés « Dado » et « Futura » ont été présentés lors du Festival de musique de Sanremo le week-end dernier.

L’emblème « Dado » a pour ambition de mobiliser les passionnés de sport et de leur donner le sentiment d’être des acteurs à part entière des Jeux. Il transcende la dimension sportive pour créer une sorte de boîte magique capable de générer d’innombrables contenus interactifs. Son credo : « Soyez acteurs des Jeux ! »

L’emblème « Futura » transmet pour sa part le message selon lequel même les plus petites actions et les gestes les plus naturels peuvent changer le monde. Le credo de cet emblème : « Milano Cortina 2026 : l’avenir sera la victoire de tous ».