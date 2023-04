Alors que le printemps s’installe doucement dans l’hexagone, la Fédération Française de Golf dévoile un nouveau site internet et une nouvelle version de son espace licencié renommé « My ffgolf ».

Nouvelle version responsive, le site ffgolf.org se revendique comme le média numéro un du golf en France. Parmi les services proposés aux licenciés (441 961 en 2022, un record), la plateforme offre de nombreux contenus éditoriaux (texte, vidéo, photo, podcast).

Nouveauté avec ffgolf TV (ffgolf.tv) lancée avec plus de 500 heures de programmes déjà disponibles et qui diffusera quelques grands événements en direct dont les championnats de France par équipe de 1ère division.

Dans son communiqué, la ffgolf a mis en avant ses principaux prestataires :

– Alatack : agence spécialisée dans la production de contenus pour les plateformes et les réseaux sociaux et partenaire principal de la content factory déployée par la ffgolf depuis trois ans, Alatack a accompagné la fédération dans la définition de sa stratégie (positionnement des plateformes digitales et complémentarité de ces dernières).

– Le Singe : agence spécialisée dans l’UX/UI design, le Singe a permis à la ffgolf de traduire son projet d’expérience utilisateur dans une nouvelle ergonomie et un nouveau design responsive.

– Yuri & Neil : Nous sommes montés à bord de ce qu’ils aiment nommer « le space-ship Yuri & Neil », un vaisseau qui transporte les marques à travers les 7 constellations du digital (SEO, média, social, data, design, content et formation). La ffgolf a occupé exclusivement les parties SEO et data du vaisseau.

– Codéin : agence web Open Source experte dans la conception, le développement, la maintenance et l’hébergement d’outils digitaux, certifiée Ibexa DXP (outil d’administration des plateformes ffgolf.org et My ffgolf) et Symfony, a assuré l’ensemble des développements en collaboration avec le chef de projet et le service informatique de la fédération.

– Run Live Média : cabinet de conseil indépendant au service des régies publicitaires digitales premium, Run Live Média a accompagné la ffgolf sur des problématiques opérationnelles : adtech, adops…

Pour développer sa nouvelle plateforme vidéo, la fédération s’est s’appuyée sur deux partenaires :

– Taleseed : spécialisée dans la production de contenus et conseil sur la création, la diffusion, la distribution et la monétisation de médias sur l’ensemble des plateformes et réseaux sociaux, Taleseed a aidé la ffgolf à établir son business plan et à sélectionner son partenaire technique avant d’assister le chef de projet de la ffgolf sur l’ensemble des travaux inhérents à un tel projet.

– Origins Digital : spécialisé dans la conception et le développement d’applications second écran (smartphone ou tablette numérique) et de services OTT dans l’industrie du Sport, Origins Digital a déployé pour la ffgolf sa nouvelle plateforme vidéo ffgolf.tv

