Kipsta (Decathlon) dévoile les nouveaux ballons de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT pour la saison 2022-2023

Cet après-midi, la marque Kipsta du groupe Decathlon a dévoilé le look des nouveaux ballons de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT pour la saison 2022-2023.

Nouveau partenaire de la Ligue de Football Professionnel, Kipsta succède à uhlsport qui fournissait le ballon de la Ligue 1 depuis 2017-2018 et celui de la Ligue 2 depuis 2012-2013.

Le nouveau ballon de la Ligue 1 signé Kipsta sera utilisé pour la première fois en match officiel à du Trophée des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain au FC Nantes le 31 juillet. Une cosmétique spécifique devrait être proposée pour cette compétition comme l’a précisé Mathieu Ficot, Directeur Général Adjoint de la Ligue de Football Professionnel, lors de la cérémonie de présentation organisée au Kipstadium.

« Non il ne sera pas distribué chez Intersport à la rentrée »

En terme de distribution, le ballon sera-t-il proposé chez les enseignes concurrentes ? La réponses est non. « Notre réseau en France est fort de plus 300 magasins, notre priorité est de le distribuer massivement chez Decathlon. Néanmoins, il est important de na pas confisquer la distribution et de s’associer à des distributeurs complémentaires plutôt que concurrents. Non il ne sera pas distribué chez Intersport à la rentrée » nous précise Frédéric Boistard, directeur de la marque Kipsta.

Celui de la Ligue 2 BKT entrera en scène à l’occasion de la première journée de championnat, le week-end du 30 juillet.

Pour son premier ballon de la Ligue 1 Uber Eats, l’équipementier a décidé de mettre en avant l’intensité et la rivalité. « Emblématique de ce sport collectif, la ferveur qui émane des plus belles rivalités, est ainsi représentée sur chaque face du ballon par quelques légendaires oppositions qui ont écrit l’histoire du championnat »

Côté couleurs et design, le nouveau ballon sera bleu, blanc, rouge. Une manière de rappeler que pour la première fois, une entreprise française fournira les ballons de l’élite du football français. Un ballon qui arborera également le logo Ligue 1 Uber Eats.

Alors que le Championnat de France de Football célèbrera ses 90 ans en 2023, Kipsta et la LFP ont décidé de mettre en avant certains clubs vainqueurs du championnat comme l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, l’AS Saint-Etienne, le RC Lens ou encore LOSC Lille sur les différents panneaux du ballon. Pour la fabrication et l’assemblage, la technologie utilisée pour les ballons est le thermocollage (ballon sans fil de couture).

Pour l’entreprise Decathlon, ce contrat de fournisseur des ballons de la Ligue 1 Uber Eats entre évidemment dans la stratégie de montée en gamme et d’image du groupe observé ces dernières années maintenant. Le ballon qui sera utilisé par les joueurs répond évidemment à des normes de qualité et de fabrication, notamment le label FIFA QUALITY PRO que Kipsta utilise depuis 2016.

Pour rappel, le contrat signé entre Kipsta et la LFP a été conclu pour 5 saisons, sur la période 2022-2027.

Et le ballon de la Ligue 2 ?

Le design du ballon de la Ligue 2 BKT s’inspire lui de la pointe du Finistère, l’île de Beauté, le pourtour Aquitain ou encore les lignes du Grand Est afin de mettre « à l’honneur les reliefs et les frontières du territoire, histoire voulue pour illustrer ce ballon. »

Le ballon de la Ligue 1 dans sa version utilisée pour les matchs est vendu au prix de 80€. Il sera également décliné dans des versions moins techniques à des prix inférieurs.