L’agence Com’Over change de nom pour devenir LEVELED, avec l’ambition d’accélérer son développement dans le sport, la culture et l’entertainment.

Après 15 ans d’existence, Com’Over tourne une page. L’agence spécialisée dans le sport, l’entertainment et les cultures contemporaines change d’identité et devient LEVELED.

Ce rebranding accompagne une nouvelle phase de développement. L’agence veut afficher un positionnement plus intégré et plus ambitieux, avec une offre 360° capable d’imaginer, produire et déployer des expériences de marque à fort impact.

Cette évolution s’inscrit aussi dans la continuité du rapprochement avec North Communication, venu renforcer les expertises du groupe en influence et relations médias.

Dans son communiqué, l’agence explique vouloir combler l’écart entre l’idée et son impact réel. Une promesse résumée dans sa nouvelle signature : « Not louder. Not bigger. Just higher. »

« LEVELED, c’est la suite logique. Une agence qui assume son niveau, revendique son exigence et veut aller chercher des projets encore plus hauts », explique David Drahy, cofondateur et directeur associé.

Présente entre Paris, Lyon, Nice et Hossegor, la structure revendique plus de 60 talents et 30 % d’activité à l’international. Parmi ses références figurent Mastercard, Puma, Asics, la NFL ou encore le Vendée Globe.

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