LaLiga débarque sur Twitch

Aujourd’hui, LaLiga a annoncé le lancement de son compte officiel sur Twitch. Une première pour une grande ligue sportive européenne sur la plateforme de streaming.

Le championnat de foot espagnol diffusé en direct sur Twitch ? Non. Pas encore. Sur Twitch, LaLiga proposera du contenu original mettant en avant les joueurs, les ambassadeurs et les légendes de LaLiga.

Cette semaine, le contenu proposé sera axé sur le Clásico de ce week-end entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Il comprendra des portraits, des débats et l’échauffement en direct d’un des plus grands matchs sportifs au monde.

« Twitch est un service qui nous permet d’atteindre un nouveau type de public et d’explorer de nouveaux formats de contenu pour toucher notre fanbase mondiale »

« En tant que marque de divertissement mondiale, LaLiga vise à offrir le meilleur produit au monde », a déclaré Alfredo Bermejo, directeur de la stratégie numérique de La Liga, dans un communiqué. « Après la bonne expérience avec eLaLiga Santander, le compte officiel de La Liga sur Twitch est l’occasion de franchir une nouvelle étape dans notre stratégie de contenu et de médias sociaux. Twitch est un service qui nous permet d’atteindre un nouveau type de public et d’explorer de nouveaux formats de contenu pour toucher notre fanbase mondiale ».

Parmi les programmes prévus, une série d’émissions produites par LaLiga North America sera diffusée sur Twitch. Le nouveau studio de LaLiga North America diffusera des émissions en anglais et en espagnol. Parmi ces émissions, il y aura « LaLiga Zone », « One minute with LaLiga » et « LaLiga Previas », qui seront consacrées à l’action de la semaine à venir.

En mars 2020, La Liga a notamment organisé le #LaLigaSantanderChallenge aux côtés du joueur espagnol Ibai Llanos, créant ainsi un tournoi de 18 clubs réunissant des joueurs vedettes des clubs de La Liga Santander afin de collecter des fonds pour lutter contre la pandémie de Covid-19.