Comment Uber Eats et Puma célèbrent le retour de l’Olympique de Marseille en UEFA Champions League

Pour le retour de l’Olympique de Marseille en UEFA Champions League après 7 ans d’absence, Uber Eats active son partenariat avec le club en lançant la campagne « Faim d’Europe ».

De son côté, Puma, équipementier du club phocéen, joue également la carte musicale avec une déclinaison européenne des « OM sessions » (voir plus bas).

Uber Eats a Faim d’Europe

« À Marseille, tout va très vite. Une simple phrase peut devenir la devise de la ville en un temps record; une parole de chanson peut devenir une bâche au Vélodrome : «C’est Marseille bébé» ».

Conçue par l’agence Lafourmi, la campagne de communication met en scène Alonzo et L’Algérino. Accompagnés de cinq joueurs de l’OM (Benedetto, Germain, Amavi, Payet et Kamara), les deux rappeurs marseillais ont tourné un mini clip sur le titre inédit « Faim d’Europe ».

En plus de cette prise de parole musicale, Uber Eats propose aux fans du club de « voyager » gustativement en proposant des Tacos « Faim d’Europe » dont les recettes sont inspirées des pays des clubs qui rencontreront l’OM lors de la phase de poules.

Recette Grecque : Émincé de Kebab, Olives, Miel, Poivronnade, Sauce blanche.

pour les matchs contre L’Olympiakos les 21/10 et 01/12

Recette Anglaise : Poulet frit, Bacon, Cheddar Sauce barbecue.

pour les matchs contre Manchester City les 03/11 et 25/11

Recette Portugaise : Viande hachée, Poivronnade, Oeuf, Sauce andalouse.

pour les matchs contre le FC Porto les 27/10 et 09/12

Supporters de l'@OM_Officiel, on vous a entendu ! Vous avez #FaimDEurope, vous allez être servis ! Demain c’est @Alonzopsy4 et @ALGERINO_OFF qui se chargent de la livraison. 💨🎤 pic.twitter.com/vlzkBt0pdu — Uber Eats France (@ubereats_fr) October 18, 2020

Dans le journal L’Equipe du jour, Uber Eats s’est offert la 4ème de couverture en affichant un print « Faim d’Europe, c’est tarpin bon d’aimer le foot ».

Puma décline les OM sessions en version europénne

Equipementier de l’OM, Puma reprend les « OM sessions » lancées pour la sortie du maillot third et leur donnant une dimension européenne. Pour chaque adversaire qui sera rencontré en phase de poule, un clip a été tourné dans la ville adverse en question, mettant en avant un jeune talent marseillais en featuring avec un artiste local rappant dans sa langue natale.

« Pour le première match de cette campagne européenne, une jeune artiste marseillaise du nom de Soumeya, à l’écriture intuitive et au flow incisif, vient s’associer à Saske, rappeur grec basé à Athènes aux disques de diamant et aux millions de vues sur les plateformes d’écoute. Mélange explosif entre deux représentants de villes de foot portuaires aux racines phocéennes » précise le communiqué.

« Chaque veille de match à l’extérieur, un clip sera diffusé, rappelant les liens étroits qu’entretient l’Olympique de Marseille avec l’histoire européenne et faisant écho à l’ADN culturel de PUMA. Athènes – Le Pirée et les racines phocéennes, Porto avec le retour de l’entraineur et ses couleurs bleu et blanc ou encore Manchester ville regorgeant de talents musicaux, Marseille noue des relations dépassant le cadre du football. »