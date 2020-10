Tennis – Thierry Ascione nous dévoile la All In Academy Lyon (OL Vallée)

Aujourd’hui, la All In Academy a dévoilé les premières images de la future structure construite à « OL Vallée », le site qui accueille le Groupama Stadium. Ouverture prévue en septembre 2022.

Plus qu’un académie réservée à la formation des jeunes qui aspirent à une carrière professionnelle, All In Academy Lyon sera un club de tennis à part entière, affilié à la Fédération Française de Tennis. Un futur lieu de vie dans le lieu de vie puisqu’OL Vallée proposera à terme une multitude d’activités comme du surf indoor avec City Surf Park.

« Nous avons acheté un terrain de 3,5 hectares à l’OL pour ce projet » nous précise Thierry Ascione, ancien joueur de tennis professionnel et coach de Jo- Wilfried Tsonga (entre autres). C’est notamment avec ce dernier que le lyonnais d’origine a décidé de se lancer dans ce projet. « Pour la partie foncière, nous sommes 3 associés à parts égales. Jo, Patrick Bouchet et moi-même » ajoute Thierry Ascione. Un trio présenté officiellement il y a an. « Pour la partie exploitation, je suis associé avec Jo uniquement. »

« Pour rendre possible ce beau projet », Ascione et Tsonga collaborent avec le promoteur YOUSE et l’architecte AFAA Architecture. Un projet estimé à quelques millions d’euros qui comporte notamment 22 courts de tennis, 1 court central de 1500 places, 4 terrains de padel, une salle de fitness ou encore une piscine extérieure.

« Jean-Michel aulas a fait un gros effort économique sur la vente du terrain, un énorme ! C’est mieux qu’un partenariat ou un gros sponsor » ajoute Thierry Ascione. « Aujourd’hui, entre le football, le basket, le centre de loisirs, OL Vallée va proposer un un pole sportif et économique assez unique au monde ».

Outre la All In Academy, le site du Groupama Stadium de Décines devrait accueillir une future Arena indoor. Une salle qui sera le symbole du rapprochement capitalistique entre OL Groupe et LDLC ASVEL. Il y a un an, le président de l’OL se réjouissait ainsi de pouvoir avoir à la même table Jo-Wilfried, Tony Parker et Juninho.

All In Academy Lyon – Un club plus qu’une académie réservée aux futurs talents

Il y a 5 ans, Thierry Ascione lançait sa « franchise » All In Academy pour accompagner de jeunes joueurs et joueuses, avec une présence sur 3 sites (Paris, Villeneuve-Loubet à proximité de Nice et Dardilly à côté de Lyon). Une structure qui travaille notamment avec Elsa Jacquemot, française vainqueur de Roland-Garros 2020 chez les juniors.

Dans le Rhône, la nouvelle structure s’étendra sur plus de 3,5 hectares, à proximité du Groupama Stadium, le stade de l’Olympique Lyonnais. Un centre qui ne sera pas réservé uniquement aux jeunes talents, bien au contraire.

« Sur ce site, nous allons mettre à disposition des lyonnais ce qui se fait de mieux en terme d’infrastructures. Nous souhaitons avant tout créer une vie de club et offrir un maximum de services, à l’image de ce que l’on peut retrouver au Paris Country Club ou au Racing. Nous serons un club avant d’être une académie » nous précise Thierry Ascione. « L’objectif est d’avoir plus de 1 000 adhérents, des membres du club. Il y aura en parallèle la fréquentation liée à l’évènementiel, les tournois de tennis, le restaurant… Nous voulons proposer un service assez unique dans un club de tennis. Nous aurons notamment une crèche, un spa, une piscine semi-olympique, un pro-shop… Je suis parti très tôt de Lyon par manque d’infrastructures, de joueurs… Avec Jo, nous allons essayer de créer quelque chose que l’on aurait aimé avoir pour ne pas partir de la maison, avoir une atmosphère de club où il y en a pour tout le monde, un endroit où l’on peut passer la journée entière. »

Au total, All In Academy Lyon pourrait faire travailler une quarantaine d’employés à temps plein. Pour la partie padel, Ascione et Tsonga s’appuieront notamment sur Johan Bergeron, N°1 français et lyonnais d’origine également. « All In Padel va ouvrir en février prochain au centre de loisirs d’OL Vallée. Je connais Johan depuis toujours, il est né quand son père m’entraînait… Lorsque nous avons envisagé de proposer du padel, nous nous sommes automatiquement rapprochés de Johan, c’est important de mettre des spécialistes dans chaque discipline. » Le site OL Vallée proposera donc 10 terrains de padel indoor entre le complexe All In Padel (6 terrains) et les 4 de All In Academy.



Pour les équipes de All In Academy Lyon, les prochains gros chantiers devraient être la construction d’une offre de partenariat capable de séduire les annonceurs et affiner la tarification des adhésions.