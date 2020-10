Live – La conférence de Jaume Roures, le patron de Mediapro sur l’avenir Téléfoot – LFP

Depuis 11h ce matin, le patron de Mediapro Jaume Roures tient une conférence de presse. L’occasion pour lui de donner quelques explications sur la situation actuelle du groupe, de la chaîne Téléfoot et des relations avec la Ligue de Football Professionnel concernant le contrat des droits TV de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT.

Jaume Roures : « On a trouvé un projet de conciliation pour plusieurs semaines. Notre appel d’offre n’était pas surpayé, en comparaison avec les autres pays et les autres ligues d’Europe. Pour nous, c’est un prix correct »

« C’était un projet pour 4 ans, qu’on maintient, auquel on croit. On connaît très bien le nombre reel d’abonnés au foot chez CANAL, beIN et on se tient à ce projet »

« Personne ne pouvait prévenir les effets économiques du COVID cela nous a amené à voir avec la ligue comment s’adapter à cette situation sans remettre en cause cette saison et l’engagement pris en avril 2018 »

« Tous les bruits générés autour de ça n’ont bénéficié à personne. Cela nous met plus en difficulté Pour rechercher des financements c’est pire, pour aller chercher des abonnés c’est pire De ce point de vue, on se fie à la réalité et pas aux spéculations »

« Je peux pas penser ni croire qu’on ne va pas s’en sortir. Nos demandes concernent seulement cette saison, pas les autres »

« On a parlé avec Canal pendant des mois, on est encore en négociation avec eux, je ne sais pas comment cela va aboutir. On est ouvert à un accord »

« On est aux alentours de 600 000 abonnés »

« Jamais nous avons dit que nous voulons 3 millions d’abonnés la première saison. Je suis venu pour assurer que Telefoot va continuer »

Roures : « On a discute avec le ministère de l’économie, avec des fonds d’investissement, pour trouver des solutions »

« J’espère que les liens avec la Ligue ne soient pas cassés. Nous allons essayer de les arranger »

Avocat : « sur la question des échéances, la procédure de conciliation a pour but que les entreprises s’adaptent. Tout est sur la table pour permettre à tout le monde de s’en sortir. »

Avocat : « Le taux de succès des discussions est très élevés. Le cadre de cette conciliation est de 3/4 mois »

Roures : « On n’a pas touché les projections au niveau des abonnés. On a un business plan pour 4 ans Une des sources les plus importantes d’abonnés est l’offre avec Netflix »