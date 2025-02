A l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la Formule 1 marquant le lancement de la nouvelle saison, le trophée FIA Formula One World Championship – remis au meilleur pilote à l’issue des 24 Grands Prix – a été présenté dans une Malle Trophée Louis Vuitton inédite, le 18 février, à l’O2 Arena de Londres. L’occasion pour les dix écuries et leurs pilotes de communier avec les fans pour la première fois de l’année et de dévoiler les nouveautés de la saison 2025.

À l’image de toutes les créations sur mesure Louis Vuitton, cette malle iconique est sortie de l’atelier historique d’Asnières. Peints à la main, les deux panneaux frontaux de la malle se parent d’un “V” en damier noir et blanc pour la « Victoire » et « Vuitton », faisant écho à la bannière de Formula 1, ainsi qu’au drapeau de la ligne d’arrivée.

Et afin de protéger au mieux le trophée, du cuir noir lisse recouvre l’intérieur – et sur l’extérieur des lozines, bordures signature de Louis Vuitton – parachèvent l’écrin, orné d’angles, d’une serrure et de fermoirs en or fin, identiques à ceux utilisés par la Maison depuis les années 1860.

Avec cette nouvelle création, Louis Vuitton perpétue ainsi une tradition chère à la marque du groupe LVMH : imaginer des malles destinées à transporter, protéger et présenter les trophées des plus grandes compétitions sportives au monde.