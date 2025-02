Trainline nouveau partenaire majeur de l’OL

Trainline et l’OL ont officialisé une partenariat majeur pour la fin de saison 2024/2025. L’application leader de la réservation de train en Europe apparaîtra sur le dos des maillots des joueurs, dès l’affiche contre le PSG ce dimanche 23 février, au Groupama Stadium.

Ce partenariat entre Rhône et Saône permettra à l’entreprise britannique de renforcer son ancrage et sa visibilité dans l’Hexagone. Dans les faits, Trainline sera visible sur le dos des maillots des joueurs jusqu’à la fin de la saison. Sachant que la structure bénéficiera parallèlement d’un large dispositif d’affichage sur la panneautique et les écrans du Groupama Stadium en Ligue 1, tout comme une visibilité accrue sur les réseaux sociaux du club lyonnais.

« On ne peut sous-estimer le pouvoir du football pour encourager des changements d’habitudes. En nous associant à l’Olympique Lyonnais, club iconique du championnat français, nous souhaitons faire découvrir Trainline à un plus large public, tout en mettant en avant les avantages du train. La France est un marché clé pour nous – et Lyon, située sur l’axe stratégique Lyon-Paris et au cœur des connexions entre la France, l’Italie et l’Espagne – est un carrefour du réseau ferroviaire européen. Avec ce partenariat, nous voulons inciter le plus grand nombre à choisir le train, un mode de transport plus durable, pour soutenir leur équipe préférée. »