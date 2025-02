fanxp franchit une étape stratégique majeure en annonçant la création de dataxp (dxp), une entité dédiée à la gestion et à l’exploitation des données dans l’univers du sport et du divertissement.

fanxp – network de solutions digitales dédiées aux univers du sport et de l’entertainment – confirme ainsi son positionnement de partenaire stratégique pour la transformation digitale des clubs. Et accueille Constance Fouquet, passée notamment par Veepee et Maisons du Monde, en tant qu’associée et CEO pour piloter cette ambition.

Présent dans le quotidien stratégique et opérationnel de ses clients depuis plus de 10 ans, fanxp a en effet pu mesurer les opportunités et les besoins croissants associés à la data sur l’ensemble des activités économiques d’un club. Et cela, aussi bien dans la relation fan, que dans l’amélioration des revenus ou encore l’efficience opérationnelle.

Avec dxp, fanxp apporte une expertise globale en data

L’objectif de dxp est clair : transformer la data en un levier de croissance tangible pour les clubs, en combinant technologie, conseil et savoir-faire sectoriel. En voici les lignes directrices :

Collecte et structuration des données : pour doter les clubs d’un socle performant de données. Outre l’accompagnement, dxp propose son propre système SSO ainsi qu’un outil de gestion des consentements.

: pour doter les clubs d’un socle performant de données. Outre l’accompagnement, dxp propose son propre système SSO ainsi qu’un outil de gestion des consentements. Analyse et visualisation : afin de donner vie à la donnée avec pragmatisme et lisibilité, grâce à des segments clients précis, des modèles budgétaires et des tableaux de bord dynamiques.

: afin de donner vie à la donnée avec pragmatisme et lisibilité, grâce à des segments clients précis, des modèles budgétaires et des tableaux de bord dynamiques. Activation marketing et engagement fan : par l’automatisation des interactions, la personnalisation des parcours et le ciblage avancé. Et cela, aussi bien sur l’écosystème propriétaire du club que sur les réseaux sociaux.

: par l’automatisation des interactions, la personnalisation des parcours et le ciblage avancé. Et cela, aussi bien sur l’écosystème propriétaire du club que sur les réseaux sociaux. Optimisation des revenus : via des stratégies d’aides à la décision ou de yield management, basés sur de l’analyse prédictive et une tarification dynamique adaptée aux opportunités du marché.

: via des stratégies d’aides à la décision ou de yield management, basés sur de l’analyse prédictive et une tarification dynamique adaptée aux opportunités du marché. Conformité et gouvernance : afin de mettre en conformité des environnements data grâce à un encadrement réglementaire rigoureux, des audits dédiés et une gestion sécurisée des données, en accord avec les standards RGPD.

: afin de mettre en conformité des environnements data grâce à un encadrement réglementaire rigoureux, des audits dédiés et une gestion sécurisée des données, en accord avec les standards RGPD. Formation : pour anticiper les besoins opérationnels des clubs à travers le développement de compétences, un centre de formation spécialisé, un accompagnement sur mesure et l’apport d’expertises externes.

