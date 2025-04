SPORTFIVE, leader mondial du marketing sportif, annonce le renouvellement de son partenariat stratégique avec la Fédération Internationale de Tennis (ITF) pour la gestion des droits médias de la Coupe Davis et de la Coupe Billie Jean King by Gainbridge.

Ce nouvel accord à long terme – qui couvre les régions CEI et Asie-Pacifique (hors Chine et Australie) – renforce la collaboration entre les deux entités pour promouvoir ces compétitions emblématiques de la planète tennis.

L’accord s’appuie sur la solide collaboration entre SPORTFIVE, l’ITF et désormais également Billie Jean King Cup Limited, et souligne l’engagement commun de toutes les parties à améliorer la visibilité et la portée de la Coupe du monde de tennis.

Concrètement, SPORTFIVE gérera et distribuera en exclusivité les droits médias pour les tours suivants de la Coupe Davis et de la Coupe Billie Jean King par Gainbridge :

Coupe Davis : Qualifications 1er tour, Qualifications 2e tour et Finale 8.

Billie Jean King Cup : qualifications, finales et barrages.

La déclaration

« Nous sommes fiers de prolonger notre précieux partenariat avec l’ITF et de continuer à soutenir le développement de ces compétitions par équipes emblématiques. La Coupe Davis et la Coupe Billie Jean King sont uniques dans leur capacité à fédérer les fans autour d’une fierté nationale, et nous sommes ravis de contribuer à faire connaître leurs histoires à un public plus large dans toute la région. » (Erik Steinmeyer, directeur exécutif – Médias chez SPORTFIVE)

