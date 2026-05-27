Partenaire du Stade Toulousain, Olybet lance un bingo géant à Ernest-Wallon pour le match face au LOU. Plus de 15.000 supporters sont attendus pour participer à l’opération.

Olybet mise sur une activation originale pour clôturer la saison de Top 14 à Ernest-Wallon. À l’occasion du match entre le Stade Toulousain et le LOU Rugby, prévu le 30 mai, l’opérateur de paris sportifs en ligne va organiser ce qu’il présente comme « le plus grand bingo de France ».

Imaginée avec Halloween Agency, l’opération doit réunir plus de 15.000 supporters simultanément dans les tribunes du stade toulousain. À leur entrée, les spectateurs recevront un carton de bingo qu’ils devront ensuite activer via un formulaire en ligne. Mais ici, pas de numéros à cocher : le jeu repose entièrement sur des faits de match.

Cinq actions à pronostiquer

Premier essai du Stade Toulousain, doublé d’un joueur toulousain, carton jaune contre l’adversaire… chaque participant devra pronostiquer cinq actions parmi neuf propositions.

Si tous les événements cochés se réalisent pendant la rencontre, les supporters participeront à un tirage au sort avec, à la clé, un abonnement pour deux personnes au Stade Toulousain sur la saison 2026-2027.

Jeu 100% gagnant avec des freebets à la clé

Olybet précise également que chaque carton distribué sera « 100 % gagnant » grâce à des « OlyBonus », des avantages promotionnels destinés à prolonger l’expérience sur sa plateforme de paris sportifs.

Déjà partenaire officiel du Stade Toulousain, l’opérateur européen entend accélérer son développement sur le marché français à travers ce type d’activations grand public.

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