Le musée Grévin a inauguré ce mardi 19 mai un nouvel espace entièrement dédié au Ballon d’Or et à l’histoire du trophée individuel créé par France Football.

Le Ballon d’Or poursuit son installation dans la culture populaire française. Le prestigieux trophée créé par France Football a fait son entrée officielle au musée Grévin, ce mardi en début de soirée, avec l’inauguration d’un nouvel espace scénographique entièrement consacré à son histoire.

Des anciens vainqueurs à l’honneur

Pensé comme une expérience immersive, cet espace permettra aux visiteurs de replonger dans les grands moments du Ballon d’Or et de découvrir les légendes qui ont marqué le football mondial. Plusieurs anciens vainqueurs déjà représentés au musée seront mis en avant, notamment Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi.

Le trophée exposé à Grévin a été spécialement conçu par le joaillier Mellerio.

Créé en 1956 par France Football, le Ballon d’Or récompense chaque année le meilleur joueur du monde. Depuis 2018, une distinction féminine est également remise. A noter que ce projet a été développé en collaboration avec le Groupe Amaury, le Groupe L’Équipe et France Football, permettant au musée Grévin d’intégrer l’un des trophées les plus emblématiques du sport mondial à son parcours permanent.

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