À partir de 2027, Alpine roulera sous le nom Gucci Racing Alpine Formula One Team. Un partenariat inédit qui confirme l’arrivée massive du luxe en Formule 1.

Le luxe débarque un peu plus en Formule 1. À partir de la saison 2027, l’écurie française Alpine prendra officiellement le nom de « Gucci Racing Alpine Formula One Team », dans le cadre d’un partenariat stratégique inédit avec la maison italienne Gucci et le groupe Kering.

Selon Alpine, il s’agit de la première fois qu’une marque de mode de luxe devient partenaire titre d’une équipe de Formule 1. Au-delà du simple affichage sur les monoplaces, Gucci entend développer une véritable plateforme baptisée « Gucci Racing », mêlant contenus, expériences premium, produits dérivés et opérations marketing autour de la F1.

« C’est une expression de qui nous sommes »

« Gucci Racing est plus qu’une présence sur la grille : c’est une expression de qui nous sommes et de là où nous voulons emmener la marque », explique Francesca Bellettini, présidente-directrice générale de Gucci.

Ce rapprochement possède aussi une forte dimension française. Gucci appartient au groupe Kering, détenu par la famille Pinault, déjà propriétaire du Stade Rennais. Surtout, le directeur général de Kering n’est autre que Luca de Meo, ancien patron du groupe Renault jusqu’en 2025 et artisan du repositionnement d’Alpine dans le sport automobile.

« Bien au-délà du sport »

« La Formule 1 a évolué bien au-delà du sport pour devenir l’une des plateformes de contenu premium les plus puissantes au monde », estime Luca de Meo, qui voit dans la discipline un moyen d’attirer une audience plus jeune et internationale.

Pour Renault, cette alliance doit accélérer le rayonnement mondial de la marque Alpine. Flavio Briatore, conseiller exécutif de l’équipe, s’est lui aussi félicité de cet accord avec « une marque aussi prestigieuse que Gucci ».

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