Le PSG portera, ce mercredi 13 mai, à Lens un flocage spécial inspiré des figurines Labubu. Une activation lifestyle qui suscite déjà de nombreuses réactions chez les supporters.

Le Paris Saint-Germain continue (encore et toujours) de pousser son positionnement entre football, mode et culture pop. Pour son déplacement sur la pelouse du RC Lens ce mercredi soir, les joueurs parisiens porteront un flocage spécial inspiré des “Labubu”, ces petites figurines devenues très populaires auprès de la Gen Z et de la scène lifestyle asiatique.

Le dispositif sera visible sur le maillot noir « Night Edition » du club, avec un visuel Labubu intégré autour du numéro des joueurs. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie du PSG de multiplier les activations à la croisée du sport et de la culture contemporaine. Le club explique vouloir « renforcer son rayonnement international » à travers ce type d’opérations.

Vendu en ligne au prix de 149,99 euros

Mais sur les réseaux sociaux, la réaction des supporters a été très partagée. Certains dénoncent un excès de marketing et regrettent des « flocages bizarres » à répétition, tandis que d’autres saluent une opération cohérente avec l’image lifestyle que le PSG cherche à construire depuis plusieurs années.

Le maillot est déjà commercialisé sur la boutique officielle du club au prix de 149,99 euros. Chaque tunique possède un placement légèrement différent du Labubu selon le joueur choisi.

En bref, avec cette nouvelle activation, le PSG confirme surtout sa volonté de dépasser le simple cadre du football pour continuer à s’imposer comme une marque globale, très tournée vers la mode, la pop culture et les nouvelles générations.

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