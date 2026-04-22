Netflix revient sur la grève des Bleus à Knysna en 2010 avec un documentaire qui promet de dévoiler les coulisses du fiasco. A voir à partir du 13 mai sur la plateforme.

Netflix continue d’investir le sport avec un nouveau documentaire consacré à l’un des plus grands fiascos du football français : Knysna 2010. Intitulé « Le Bus : les Bleus en grève », il sera disponible à partir du 13 mai.

Le film revient sur cet épisode marquant de la Coupe du monde en Afrique du Sud. Après l’exclusion de Nicolas Anelka, les joueurs de l’équipe de France de football décident de boycotter un entraînement à Knysna. Pendant plusieurs heures, ils restent enfermés dans leur bus, sous les yeux du monde entier, symbole d’une crise profonde au sein du groupe.

Avant la deuxième étoile, la première grève. LE BUS : LES BLEUS EN GRÈVE, le documentaire sur l’un des plus grands scandales du foot français, le 13 mai. pic.twitter.com/jJjc3GxZ0A — Netflix France (@NetflixFR) April 22, 2026

Raymond Domenech face caméra

Pour la première fois, plusieurs protagonistes témoignent face caméra. Parmi eux, Raymond Domenech, Patrice Evra ou encore Roselyne Bachelot. Le documentaire promet de dévoiler les coulisses de cet épisode, entre tensions internes, décisions fédérales et gestion médiatique.

Avec ce format, Netflix poursuit sa stratégie autour des contenus sportifs. Ces dernières semaines, la plateforme a déjà lancé une série documentaire sur Ronaldinho et prépare une production autour de Rafael Nadal.

Un enchaînement qui confirme la place croissante du sport dans l’offre éditoriale du géant du streaming.

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