Le championnat d’Italie de basket (Lega Basket Serie A) signe un contrat de Naming avec UnipolSai

Hier, l’agence de marketing sportif Infront a officialisé la signature d’un partenariat avec la Lega Basket Serie A (LBA) pour les 3 prochaines saisons, soit jusqu’en 2023. Dans le cadre de cet accord, la société appartenant au groupe Wanda Sports prend en exclusivité les droits marketing, sponsoring et numériques de la LBA.

« Infront gèrera les sponsors de tous les événements de la LBA, y compris pour la saison régulière et les phases de playoff du championnat de Serie A, la Coupe d’Italie « Final Eight », la Super Coupe d’Italie et la Coupe NextGen ainsi que des événements non professionnels gérés exclusivement par la LBA. » précise le communiqué. « Cet accord couvre également l’investissement et la mise en œuvre d’une stratégie numérique visant à développer les chaînes numériques de la LBA. Cela inclut la création de contenu de post-production de séquences récentes et d’archives. »

Cet été, le rapprochement entre Infront et la LBA avait fuité en Italie. Le site Super Basket faisait alors état d’un minimum garanti de 7,2 millions d’euros pour la LBA, soit 2,4 millions d’euros en moyenne par saison.

Un Naming pour le championnat d’Italie de basket

Lors de la présentation de la nouvelle saison hier, la LBA en a profité pour annoncer la signature d’un contrat de Naming avec UnipolSai Assicurazioni (services financiers) pour les trois prochaines saisons. Un contrat signé par l’entremise de sa nouvelle agence exclusive Infront.