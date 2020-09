Quand Burger King s’offre une grosse visibilité sur le jeu vidéo FIFA grâce à un club de 4ème division anglaise (Stevenage FC)

En s’offrant la face avant du maillot de Stevenage FC, club anglais de 4 ème division, il y a plus d’un an, Burger King a réussi une campagne de communication plutôt intéressante autour du jeu vidéo FIFA d’EA SPORTS.

Conscient de la puissance médiatique que représente aujourd’hui le gaming et notamment l’un des jeux les plus populaires de la planète FIFA, l’enseigne de restauration rapide a signé un contrat de partenariat avec un club modeste outre-manche. Evidemment bien moins coûteux qu’un contrat sponsoring avec un club de Premier League ou de Championship (D2), l’association avec Stevenage visait à s’offrir une présence sur le maillot d’une équipe présente dans FIFA 20.

Quelques mois après l’officialisation du partenariat, Burger King lançait en octobre 2019 le « Stevenage Challenge » (agence DAVID). Pour obtenir de nombreuses récompenses comme des menus gratuits, Burger King a proposé aux gamers de relever un certain nombre de défis sur le jeu FIFA 20. Des performances à réaliser avec le maillot de Stevenage et à partager sur les réseaux sociaux pour amplifier la viralité de la campagne.

Avec cette campagne et selon Burger King, plus de 25 000 buts avec le maillot du club ont été partagés sur les réseaux sociaux. Pendant la durée de la campagne, Stevenage FC a même été l’équipe la plus utilisée par les joueurs dans le mode carrière de FIFA 20. Un engouement digital pour le club qui s’est également traduit par un boost du merchandising avec des maillots conçus par Macron en rupture de stock pour la première fois.

What a whopper of a campaign this was! 😎🍔 @BurgerKing pic.twitter.com/1qJkf1Gwxc — Stevenage FC 🔴⚪ (@StevenageFC) September 23, 2020

Une campagne qui permet, à moindre coût, d’afficher Burger King aux côtés des avatars virtuels des meilleurs joueurs de football au monde comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Paul Pogba….