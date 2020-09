L’Olympique de Marseille lance le label OM Records en partenariat avec BMG

Cet après-midi, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’un partenariat avec la major du disque BMG pour donner naissance à OM Records, nouveau label de rap, R&B et Pop. Une initiative qui renforce un peu plus le positionnement lifestyle du club.

« OM Records deviendra le seul label de major à avoir son siège à Marseille, la deuxième ville de France, et bastion historique du hip-hop et du rap français depuis les années 1990. I AM et Fonky Family, – dont BMG représente les premiers albums dans son catalogue éditorial – ont par exemple commencé leur carrière à Marseille, ouvrant la voie aux générations d’artistes suivantes, tels que Psy 4 de la Rime, Soprano, Alonzo, puis Jul, Naps, YL, SCH, Soso Maness et tant d’autres » précise le communiqué.

Dans le cadre de cet accord inédit, BMG devient partenaire musical exclusif de l’OM pour tous ses projets et activités musicales. Il comprend également un accord de licence pour la Librairie Musicale de BMG que l’OM utilisera pour ses contenus internes et externes.

« Marseille est un berceau du rap et du hip hop français depuis IAM et les liens entre l’OM et les artistes locaux sont forts depuis des années. Le lancement d’OM Records vient parachever ce lien et symbolise la volonté du club de promouvoir dans le monde entier l’énergie unique qui se dégage de Marseille et de ses habitants. » commente Jaques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, dans un communiqué.

Pour accompagner ce lancement, l'OM et BMG ont déployé un bus musical qui se ballade dans les rue de Marseille cet fin d'après-midi. L'occasion pour DJ DJel de mixer 30 ans de rap marseillais en direct. Un évènement à suivre en live sur la chaîne Twitch du club phocéen.









D’ici 1h30, il va se passer quelque chose à Marseille ! Un bus, un label de rap, un nouveau logo ? Que prépare l’OM ? RDV 17h30 sur twitch la #TeamOM #OMRecords pic.twitter.com/zkb6fB85T1 — naeweel (@hd_wel) September 24, 2020

Une association entre l’OM et BMG qui vient concrétiser la collaboration débutée au début de la pandémie lorsque l’OM a réuni un collectif d’artistes pour créer le single caritatif « cOMbat quotidien », distribué par BMG.