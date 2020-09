La ligue « Fan Controlled Football » qui donne le pouvoir aux fans sera jouable directement sur Twitch

Annoncé en 2018, le projet « Fan Controlled Football » (FCF) qui invite les fans à prendre le contrôle d’une équipe va voir le jour en début d’année 2021.

Sur un dérivé de football américain (7 contre 7), Fan Controlled Football (FCF) se veut être la seule ligue de sport professionnel qui donne la possibilité aux fans de choisir en direct les plans de jeu pendant les rencontres.

Une promesse de « Fan Engagement » à mi-chemin entre le sport traditionnel, l’eSport et les jeux de management / fantasy. Comme nous le précise l’organisation, le service est (pour le moment ?) gratuit pour les futurs utilisateurs/joueurs.

Pour participer en direct aux rencontres et suivre ce spectacle sportif d’un genre nouveau, Fan Controlled Football sera diffusée et jouable en direct sur Twitch. Une extension personnalisée développée par FCF sera en superposition de la vidéo afin de permettre aux fans de choisir les tactiques à mettre en place, comme dans un jeu vidéo.

Pour la première saison qui débutera en février 2021, FCF rassemblera 4 équipes composées de joueurs pros. Une compétition qui s’étalera sur 6 semaines.

Et puisque le concept place l’utilisateur au coeur de l’action, il est possible actuellement de choisir le nom, les couleurs, les logos ou encore les uniformes des équipes avant le début de la compétition. Il est également possible de participer au recrutement des entraîneurs. Au cours de la saison, il sera possible de définir la composition de son équipe avant les matchs.

« Nous repoussons les limites et sommes les pionniers d’une nouvelle catégorie de sports immersifs qui marque un changement important dans le monde du sport et du divertissement », a déclaré Sohrob Farudi, co-fondateur et PDG de Fan Controlled Football. « C’est l’avenir du sport et nous sommes ravis de co-créer l’histoire avec les fans ».

Derrière Fan Controlled Football, on retrouve Lightspeed Venture Partners, Correlation Ventures, Basecamp Fund, Next10 Ventures ou encore quelques investisseurs comme Dave Finocchio (Co fondateur de Bleacher Report ou encore Alexis Ohanian, Co fondateur de Reddit. En outre, FCF s’appuie sur des propriétaires d’équipes de renoms avec le rappeur Mogul Quavo (Migos), les stars NFL Richard Sherman et Marshawn Lynch, l’ancien boxeur Mike Tyson ou encore la société de divertissement Kinda Funny.

Comme dans les jeux vidéos, l’engagement des fans sera récompensé puisqu’ils pourront augmenter leur « Fan IQ » et obtenir notamment plus de pouvoir dans les décisions. « La FCF innove en donnant aux fans la possibilité de faire littéralement partie du jeu et nous sommes ravis de nous associer à la ligue pour ce qui sera un moment déterminant non seulement dans le football mais pour l’industrie du sport en général » ajoute Michael Aragon, SVP des contenus chez Twitch.

Précisons que ce projet, auparavant baptisé FCFL, remonte à plusieurs années maintenant. En 2017, le concept a été testé avec l’équipe des Salt Lake Screaming Eagles évoluant en Indoor Football League.