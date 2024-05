Bientôt un jeu vidéo de football sous licence FIFA éditée par 2K Games ?

L’éditeur de jeux vidéo 2K Games pourrait bien succéder à Electronic Arts en récupérant les droits du nom auprès de la FIFA pour un jeu dédié au football.

Si EA Sports n’a plus la licence d’utilisation du mot FIFA pour ses jeux depuis 2022 (FIFA 23 est le dernier du nom), 2K Games serait bien en passe de récupérer l’appellation. Dans un post X (Twitter), МоhРlаy explique que l’entreprise, bien connue pour les jeux NBA 2K, WWE 2K ou encore Top Spin, allait développer un nouveau jeu de football.

Récemment, lors du congrès de la FIFA organisé à Bangkok, le président de l’instance Gianni Infantino a notamment déclaré « nous développons un nouveau jeu, et comme tout ce que nous faisons sera le meilleur. Soyez prêts pour le nouveau jeu FIFA » comme le rapporte le New York Times.

2K has secured the official license from FIFA to create the next FIFA video game!

The partnership is confirmed, and 2K will be developing a new football game series.

👀✨ FIFA 2K25 is set to launch this year, just in time for the FIFA World Cup 2K26!

Get ready for FIFA 2K25!… pic.twitter.com/3jsu2XQu2a

— MohPlay Inc🎮🎮 (@mohplay_inc_) May 24, 2024