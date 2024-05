David Beckham devient ambassadeur AliExpress pour l’Euro 2024

Le partenaire e-commerce officiel de l’UEFA Euro 2024 AliExpress s’offre David Beckham comme ambassadeur mondial et dévoile une pub avec lui.

Censé « aider les clients d’AliExpress à se rapprocher du terrain », David Beckham devient la nouvelle coqueluche du spot publicitaire de la marque en vue de la compétition. Partenaire officiel de l’UEFA Euro 2024, AliExpress lance une nouvelle campagne qui invite les fans à participer à des jeux interactifs pour gagner des réductions exclusives et des récompenses, dont des billets pour assister à des matchs.

La marque a ainsi fait appel à l’ancien capitaine de la sélection anglaise, et récent collaborateur de la marque Hugo Boss, David Beckham, en tant qu’ambassadeur mondial. Une campagne de promotion intitulée « Secouer, c’est gagner », offrira des récompenses dans un temps limité après chaque but. Pour gagner, les utilisateurs devront se rendre sur l’application AliExpress et secouer leur smartphone lorsque le ballon se trouve au fond des filets.

Pour l’Euro 2024, AliExpress a investit « des millions d’euros en réductions, offres et jeux interactifs, dans le cadre de son engagement mondial pour toujours améliorer l’expérience consommateur » précise la marque. Un investissement qu’on imagine similaire ou presque dans la communication en vue du tournoi, en témoigne la recrue du Spice Boy.

