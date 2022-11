En marge du début de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, France 5 diffusera un documentaire inédit le 20 novembre sur la relation politique entre l’Équipe de France de football et les présidents de le République. Présenté par Mohamed Bouhafsi, le doc sera diffusé sur France 5.

Ce n’est pas nouveau. Le sport, et le football en particulier a toujours été un outil de rayonnement politique. En France, c’est le cas depuis plus de cinq décennies. Ce documentaire retracera donc « 50 ans de jeux de séduction entre les présidents français et les Bleus ». Réalisé par Dimitri Queffelec et produit par Troisième Œil Productions et Mediawan, ce programme durera 90 minutes et sera diffusé en prime à 20h55.

Footballeurs, hommes politiques ou encore journalistes, le casting d’intervenants est large. Parmi eux, on retrouvera par exemple Michel Platini mais également Emmanuel Macron, François Hollande, Lilian Thuram, Daniel Riolo, Michel Drucker, Olivier Giroud, Roselyne Bachelot, Jean-Francois Lamour et bien d’autres.

Ancien journaliste spécialisé football pour RMC, Mohamed Bouhafsi est depuis plus d’un an chroniqueur dans l’émission C à vous sur France 5. Il a également coprésenté l’émission politique Élysée 20h22 aux côtés d’Anne-Sophie Lapix sur France 2.

🚨 Très heureux de vous présenter mon 1er documentaire :▪️ « Les Bleus et l’Elysée » Ce documentaire retrace 50 ans de jeux de séduction entre les présidents français & les Bleus racontés par ceux qui les ont vécus au plus près … 📍Dim 20/11 à 20.55 sur @France5tv pic.twitter.com/4X2bwFb1BH — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 31, 2022

