Média – Le NBA Paris Game 2023 sera diffusé en clair sur CANAL+ (Chicago Bulls – Detroit Pistons)

Aujourd’hui, CANAL+ a annoncé l’acquisition des droits de diffusion en clair du NBA Paris Game 2023 qui se déroulera le jeudi 19 janvier à l’Accor Arena.

Diffuseur pendant de longues années de la National Basketball Association, la chaîne cryptée va renouer le temps d’une soirée son lien avec le championnat nord-américain. Pour ce second match de saison régulière organisé en France après celui de 2020, Canal+ diffusera le Bulls-Pistons en clair en plus d’une co-diffusion sur beIN SPORTS.

Sur CANAL+, le NBA Paris Game 2023 sera commenté par… George Eddy ! « Nous sommes ravis de cet accord conclu avec la NBA pour la diffusion du NBA Paris Game avec CANAL+. La venue des joueurs de la NBA en France est un moment de sport unique que nous souhaitons proposer à nos abonnés et plus largement à l’ensemble des téléspectateurs » explique Thomas Sénécal, Directeur des Sports de CANAL+, dans un communiqué. « Après avoir diffusé les plus grands matchs de l’Euro Basket 2022, la NBA à Paris s’inscrit pleinement dans le cadre de notre stratégie de diffuser les évènements les plus spectaculaires. Toute la rédaction des sports aura une fois de plus à cœur de démontrer son savoir-faire autour de ce match et nous sommes enthousiastes à l’idée de lui offrir le traitement éditorial qu’il mérite ».

Pour le Groupe Canal+, ce match en clair et donc visible du plus grand nombre, sera une bonne publicité pour la NBA diffusée toute la saison sur beIN SPORTS, chaîne distribuée par le Groupe CANAL+ dans des packs d’abonnement. « Pour mettre en valeur l’évènement et faire monter la pression, une semaine spéciale sera proposée sur CANAL+SPORT360 avant le grand show, avec la diffusion de documentaires inédits, un suivi des joueurs de leur arrivée sur le sol français jusqu’au parquet de l’Accor Arena, et des films thématiques. Chaque jour, le Late Sport 360 se fera l’écho des dernières nouvelles des deux équipes » ajoute le communiqué.

« Nous sommes ravis de travailler avec CANAL+ pour la diffusion du NBA Paris Game 2023 à un large public en France, en clair. Avec CANAL+, notre partenaire de longue date beIN SPORTS, et le NBA League Pass, ce sont les fans de France et du monde entier qui pourront assister à un match entre deux franchises emblématiques, les Bulls et les Pistons, qui joueront notre deuxième match de saison régulière dans la ville lumière, le 19 janvier. » ajoute Bastien Lacheny, Vice-Président Associé, Distribution Media, NBA EME.