Football – beIN SPORTS dévoile son dispositif pour la Coupe du Monde Qatar 2022

Diffuseur de la Coupe du Monde pour la 3ème édition de suite en France, beIN SPORTS a dévoilé sa programmation pour le mondial au Qatar.

Nouvelles émissions, commentateurs, experts et rubrique dédiée à l’équipe de France… La chaîne qui jouera à domicile n’attend que ça !

Diffusant l’intégralité de la Coupe du Monde, à savoir 64 matchs dont 36 en exclusivité, beIN SPORTS a dévoilé son dispositif pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En complément avec TF1 qui diffusera en clair certains matchs, beIN s’arme d’un gros programme.

La chaîne annonce ainsi plus de 230 heures de direct de 10 heures à minuit. Une chose est sûre, beIN va beaucoup travailler du 20 novembre au 18 décembre prochain. À l’image des deux dernières éditions au Brésil et en Russie, la chaîne va présenter des émissions spéciales pour ne rien manquer du tournoi.

Les émissions

« Club Qatar : l’avant match ». Diffusée 1 heure avant le coup d’envoi de chaque match, l’émission sera animée en alternance par Vanessa Le Moigne, Clément Genton ou Daren Tullet. Ils seront accompagnés de François Rabiller ainsi que des consultants de la chaîne.

« Inside Qatar : l’actu ». Diffusée à partir du 29 novembre (dernière journée des phases de poules), pour connaître toute l’actualité de la compétition. Présentée par Emmanuel Barth ou Thomas Ferro-Villechaize.

« Qatar night show : le debrief ». Pour debriefer et clôturer chaque journée de la Coupe de Monde, Thomas Thouroude sera accompagné de Margot Dumont et animera l’émission dès 22 heures.

« Doha Story : la chronique régulière ». Pour retranscrire la ferveur sur place, Claire Arnoux présentera tout au long du tournoi cette chronique. Au programme : présentation des Fan Zones, description des journées de supporter du monde entier et visite des lieux emblématiques.

Durant cette Coupe du Monde, beIN ne manquera pas de supporter l’équipe de France. Pour ne rien manquer des journées des hommes de Didier Deschamps, une rubrique #beinBleus sera également présentée. Conférences de presse, entraînements, mais aussi interviews exclusives pour soutenir les champions du monde en titre.

La Coupe du Monde à vivre aussi en digital

Comme lors de la Coupe du Monde 2018 et de l’EURO 2020, il sera également possible de suivre les matchs sur beIN Sports 2 en mode statistiques avec « Match Center ». Une autre manière de suivre les rencontres autour d’une combinaison de statistiques, d’images de caméra isolées et des commentaires en live depuis les réseaux sociaux des abonnés.

En parlant de réseaux sociaux, l’expérience se prolongera aussi en mode digital. Les abonnés pourront revivre les moments forts et les résumés des matchs sur le site internet de la chaîne. Les duos de commentateurs proposeront des « Social Live » en direct depuis le Qatar. Les téléspectateurs pourront partager leurs réactions avec le hashtag #beINFWC2022. Toutes les news et actualités seront diffusées sur les différents réseaux sociaux de la chaîne, comptant plus de 14 millions de followers (tout réseau confondu).

Les consultants

Pour vous faire vivre les matchs, vous pourrez compter sur les commentateurs habituels de beIN. Philippe Genin, Christophe Josse, Jean-Charles Sabatier ainsi que Daniel Bravo ou Omar Da Fonseca pour ne citer qu’eux. Fait étonnant, Benjamin Da Silva, compère d’Omar Da Fonsca, est absent. La chaîne détient aussi de nombreux experts, comprenez d’anciens professionnels. Sonny Anderson, Mehdi Benatia, Luis Fernandes, mais aussi Arsène Wenger ou Marcel Desailly, entres autres.

