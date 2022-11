Partenaire de la Fédération Française de Football depuis quelques mois, Uber Eats active son partenariat en lançant l’opération « A nos couleurs » à destination des clubs amateurs.

Chaque saison, le renouvellement des équipements représente près de 20% du budget annuel des clubs amateurs en France. C’est en partant de ce postulat que l’application de livraison de repas va prendre en charge la création et la fabrication des maillots de 50 clubs amateurs.

La prestation s’annonce soignée puisque le designer Bled FC sera en charge de signer des maillots uniques célébrant l’identité et l’histoire de chaque club. Parmi ces 50 clubs, la moitié seront des clubs féminins. « Lorsqu’on m’a contacté pour créer le maillot de 50 clubs amateurs français, j’ai surtout vu l’opportunité d’apprendre l’histoire de 50 clubs, de 50 villes françaises, de m’immerger dans leur monde, pour ensuite le retranscrire d’une manière créative à travers un maillot de foot » explique Naam, Designer pour Bled FC, dans un communiqué.

« renforcer le sentiment d’appartenance de leurs licenciés, mettre à l’honneur ce qui les rend fiers »

« Nous sommes impatients d’accompagner les 50 clubs sélectionnés afin de renforcer le sentiment d’appartenance de leurs licenciés, mettre à l’honneur ce qui les rend fiers tout en racontant l’identité de leur club ou de leur ville directement sur leur maillot » explique Bastien Pahus, General Manager Uber Eats France, Belgique et Suisse, dans un communiqué.

Précisons qu’Uber Eats a déjà lancé cette activation avec deux clubs amateurs, le Club Olympique de Cachan (Ligue de Paris Île-de-France) et l’Union Sportive Laon (Ligue des Hauts de France). Les 48 autres clubs devront faire acte de candidature jusqu’au 30 novembre.

Plusieurs entreprises participent à ce projet

Chaque club va donc recevoir 28 kits qui regrouperont des maillots, des shorts et chaussettes, soit un total de 1400 tenues pour cette opération. Bien évidemment, les maillots seront tous floqués du logo Uber Eats sur la face avant. Précisons que les clubs pourront apposer d’autres sponsors sur les tenues à l’exception de partenaires ayant une activité concurrente à celle d’Uber Eats, à savoir des entreprises spécialisées dans la livraison de plats à domicile.

La base du maillot sera évidemment un modèle Nike, l’équipementier de la FFF. En plus d’Uber Eats, Bled FC et la FFF, ce projet implique également les sociétés Fuse France (groupe Omnicom Media) et act for sport qui décline ce concept depuis quelques années maintenant.

« Le travail créatif ainsi que la personnalisation des maillots se feront en collaboration avec les dirigeants et les licenciés des clubs sélectionnés. Les 50 maillots créés seront révélés en mai 2023, comme c’est généralement le cas pour les plus grands clubs professionnels à travers le monde ».

